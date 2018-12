Accordo quadro | governo spieghi cosa è negoziabile | PPD

Presidente economiesuisse : Accordo quadro deve andare in Parlamento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Svizzera intende continuare trattative con Ue per Accordo quadro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Accordo-Milan-Piquadro : è il nuovo Official Travel Partner del club : nuovo accordo commerciale in casa Milan con Piquadro, una delle aziende italiane più apprezzate nella pelletteria tech-design per business Traveller. Il brand diventa infatti Partner ufficiale del club rossonero per la stagione in corso. Il marchio italiano conferma il suo legame con il mondo dello sport diventando Official Tech Travel Partner del Milan, una squadra […] L'articolo Accordo-Milan-Piquadro: è il nuovo Official Travel Partner ...