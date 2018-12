A tutto Nibali | lo Squalo tra importanti rivelazioni e progetti futuri | “Olimpiadi? Caddi

Ciclismo - a tutto Martinelli : “Tour 2019 adatto a Nibali - ma credo opti per il Giro. Aru? Non so cosa gli sia successo” : Giuseppe Martinelli ha parlato della prossima stagione, soffermandosi sugli obiettivi che Nibali e Aru dovranno cercare di raggiungere Cinque Giri, due Tour de France e una Vuelta di Spagna. Non si può dire che Giuseppe Martinelli abbia vinto poco, anche se ancora tutto ciò non gli basta. La passione per il Ciclismo è così forte da tenerlo ancorato all’ammiraglia dell’Astana, pronto per nuove sfide e nuove battaglie. Gian ...