A Milano il primo albero di Natale dotato di intelligenza artificiale

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 22-20 Milano nel primo quarto - 6 punti per Mike James : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

Milano - arriva il primo bus elettrico City Sightseeing in Italia : Presentato a Milano il primo bus elettrico di City Sighteeing Italy. Con 70 posti a sedere su due piani, dispone di due motori da 125 kW di potenza e di batterie che garantiscono 250 km di autonomia ...

Svolta green per City Sightseeing : a Milano il primo bus elettrico : Effettuerà cinque corse giornaliere sulla linea rossa , la storica, e quella blu , la moderna, , al momento non sono ancora previste su quella verde , dedicata allo sport, '. Il bus, dal costo di ...

NBA Store : a Milano apre il primo negozio in Europa dei campioni del basket Usa : Nba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoLa pagina Instagram della Nba in Europa lo definisce un angolo di paradiso e per i fan del basket a stelle e strisce certamente lo è. Milano è diventata la capitale europea dell’Nba il campionato professionistico di pallacanestro statunitense. In Galleria Passarella (fra Corso Europa e Corso Vittorio ...

Nba Store - a Milano il primo negozio d’Europa : Per tutti gli appassionati del basket c’è un nuovo indirizzo da mettere in agenda: ha aperto a Milano il negozio ufficiale della Nba, il primo in Europa, posizionato in Corso Europa a due passi dal Duomo, quindi nel cuore della città. All’interno si troveranno un’ampia gamma di prodotti esclusivi Nba inclusa una vasta gamma di prodotti vintage e personalizzabili. Per la prima volta infatti, e in esclusiva per l’NBA Store di ...

NBA ed Epi SRL - inaugurato a Milano il primo store in Europa : La passione per l’NBA, la principale lega professionistica di basket negli Stati Uniti, accomuna anche numerosi italiani, grazie anche alla presenza di diversi italiani che militano in quel campionato, Danilo Gallinari e Marco Belinelli su tutti. Poter contare su un vero e proprio NBA store, il primo in Europa a Milano, non potrà che essere […] L'articolo NBA ed Epi SRL, inaugurato a Milano il primo store in Europa è stato realizzato ...

Apre a Milano il primo Nba store d'Europa : TORINO - Un regalo di Natale anticipato per tutti gli appassionati del 'pianeta dell'iperbasket'. Ha infatti aperto oggi a Milano il negozio ufficiale della Nba , il primo del genere in Europa , ...

Nba - a Milano apre il primo store ufficiale in Europa : la casa del basket - Lo store, gestito da Epi in un'area che già comprende i negozi ufficiali di Milan, Inter e Juventus, è un viaggio nella lega più famosa del mondo. Comprende anche un canestro a ...

Basket - apre lo store NBA a Milano È il primo che vede la luce in Europa : la casa del Basket - Lo store, gestito da EPI in un'area che già comprende i negozi ufficiali di Milan, Inter e Juventus, è un viaggio nella lega più famosa del mondo. Comprende anche un canestro a ...

NBA Store a Milano : oggi l'apertura del primo negozio in Europa : Un appuntamento di cui sarà protagonista anche Sky Sport, presente con Alessandro Mamoli sin dalla mattina e in continuo collegamento con Sky Sport 24. Nello Store verrà registrata anche la striscia ...

Milano - primo sì al pasto da casa in una scuola : i bambini con la “schiscetta” potranno mangiare insieme ai compagni : “I bambini che portano il pranzo da casa prenderanno posto nello stesso tavolo dei compagni che usufruiscono del pasto di Milano Ristorazione“. A scrivere queste parole è Gabriella Maria Sonia Conte, la dirigente dell’Istituto comprensivo Gino Capponi di Milano che ha dato il via libera alla “schiscetta”. La preside fa da apripista in Lombardia, dal momento che è l’unica scuola ad aver preso ad oggi una simile ...

Diretta Zalgiris Milano/ Risultato live 18-23 e info streaming : ottimo primo quarto di James - Basket Eurolega - - IlSussidiario.net : Eurolega, diretta Zalgiris Milano e info streaming: il Risultato live della partita, segui la cronaca della sfida. L'Olimpia vincerà la settima partita?

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano avanti 18-23 dopo il primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, sfida valida per la decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Partita importante per gli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla sconfitta contro il Barcellona e scivolati al quinto posto in classifica. Mike James e compagni se la vedranno con la formazione lituana, decima dopo tre sconfitte consecutive, per cercare di rilanciarsi immediatamente nella ...

Violenza su donne : Comune Milano - oltre 900 aiutate nel primo semestre (2) : (AdnKronos) - "Il Comune di Milano - ha commentato l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino - è in prima fila nella lotta alla Violenza di genere. Le attività messe in campo puntano da un lato alla sensibilizzazione e dall’altro all’avviamento e al supporto di progetti concreti come