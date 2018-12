22 app divora batteria su smartphone Android e con falsi annunci | disinstallazione

optimaitalia

(Di venerdì 7 dicembre 2018)Sono ben 22 le app di scena sul Play Store e su circa 2 milioni diche sono entrati a far parte di una lista nera di download con l'accusa di essere responsabili del battery drain ma pure di una truffa acclarata ai danni di inserzionisti pubblicitari. Vanno dunque resi pubblici i loro nomi e pure il loro comportamento per mettere in guardia tutti i possessori di unocon sistema operativo del robottino verde.Non è la prima volta che accade ma le app oggetto del ban dal Play Store si comportano nel seguente modo: queste utilizzavano un malware per fingere di essere altre app in esecuzione e tanto più al loro interno contenevanoinvisibili della dimensione 0 pixel di altezza x 0 pixel di larghezza, con lo scopo di catturare comunque la falsa interazione dell'utente su specifiche aree dello schermo.Le 22 applicazioni appena cancellata dal Play ...