ilnapolista

: Zielinski: «Il mio momento negativo è già alle spalle» - napolista : Zielinski: «Il mio momento negativo è già alle spalle» - SiamoPartenopei : Zielinski: 'Voglio riscattarmi subito. Ancelotti è super. Vi do una notizia. Firmo per il mio triplete! La Juventus… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) L’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli Piotrintervistato da Radio Kiss Kiss Napoli: «Abbiamo meritato la vittoria di Bergamo, anche se abbiamo sofferto molto. L’Atalanta gioca sempre bene contro di noi, sono contento per il gol decisivo di Arek MIlik, lo meritava. Era undifficile per lui, e il Napoli aveva bisogno di un successo. Nel primo tempo potevamo chiudere la partita, poi nella ripresa ci siamo presi tre punti pesantissimi. Siamo stati bravi a soffrire».Ildi: «Ultimamente attraverso un periodo poco positivo, ma credo che sia giàsp. Sto facendo di tutto per dare il mio contributo, sono certo che presto tornerò ai miei livelli».I prossimi impegni con Frosinone e Liverpool: «Contro il Chievo abbiamo perso punti, ora affrontiamo una partita simile. Loro si metteranno tutti dietro, noi dobbiamo entrare con ...