Xbox Scarlett nel 2020 con obiettivo 4K e 60 fps grazie ad AMD Zen 2 e una GPU di nuova

Mat Piscatella prevede l'annuncio di PS5 e Xbox Scarlett nel 2019 : Sono ormai alcuni mesi che le discussioni sulla prossima generazione di console tengono banco attirando l'interesse sia dei fan dell'universo PlayStation che di quello Xbox. La decisione di Sony di non presenziare all'E3 2019 ha indubbiamente aumentato a dismisura le voci sul futuro della compagnia giapponese e di conseguenza anche su una Microsoft che ovviamente non vorrà assolutamente farsi trovare impreparata di fronte alle mosse della ...

Mat Piscatella si aspetta l'annuncio di PS5 e Xbox Scarlett nel 2019 : Sono ormai alcuni mesi che le discussioni sulla prossima generazione di console tengono banco attirando l'interesse sia dei fan dell'universo PlayStation che di quello Xbox. La decisione di Sony di non presenziare all'E3 2019 ha indubbiamente aumentato a dismisura le voci sul futuro della compagnia giapponese e di conseguenza anche su una Microsoft che ovviamente non vorrà assolutamente farsi trovare impreparata di fronte alle mosse della ...

Un rumor svela l'incredibile : Xbox Scarlett non avrà un lettore CD? : Nelle ultime ore, sta facendo discreto scalpore un sostanzioso rumor lanciato dal noto sito di tecnologia Thurrott, che afferma come la console di nuova generazione di Microsoft, nome in codice Xbox Scarlett, potrebbe non avere affatto un lettore CD.Per la fonte, la clamorosa indiscrezione segue logicamente quella relativa a una nuova versione di Xbox One senza lettore lanciata nel 2019. Se per Thurrott l'Xbox One senza lettore è già nei piani ...

Secondo Michael Pachter Red Dead Redemption 2 arriverà su PC nel mese di aprile e sarà pubblicato anche su PS5 e Xbox Scarlett : Il primo vero gioco di Rockstar di questa generazione è finalmente arrivato. Red Dead Redemption 2 è ora disponibile e le recensioni lo hanno definito uno dei migliori giochi mai realizzati. La domanda, tuttavia, è se con questa generazione negli ultimi anni di vita, possiamo aspettarci di vedere Red Dead Redemption 2 fare il salto sulle console di nuova generazione.Dopotutto, è esattamente quello che è successo con Grand Theft Auto 5 quando è ...

Ecco cosa si aspettano gli sviluppatori di Call of Duty : Black Ops 4 da PS5 e Xbox Scarlett : Nel mondo degli Zombi, tutto ruota intorno al suono e alla luce, quindi mi piacerebbe vedere le prossime console che offrono più potenza di elaborazione, memoria e hardware dedicati all'audio ". Che ...

Ecco cosa si aspettano gli sviluppatori di Call of Duty : Black Ops 4 da PS5 e Xbox Scarlett : Gli sviluppatori di Call of Duty Black Ops 4, Treyarch, hanno fornito ai fan un'idea di cosa aspettarsi dalle console next-gen, PS5 e Xbox Scarlett.Le date di rilascio delle nuove macchine rimangono un mistero, ma ciò non ha impedito a vari studi di rivelare ciò che vorrebbero dalla prossima ondata di console.Gli sviluppatori hanno richiesto di tutto, dai supporti fisici migliorati a un processo di aggiornamento più efficiente.Read more…

Gli sviluppatori di Boundless su PS5 e Xbox Scarlett : "ci aspettiamo un'evoluzione dell'architettura piuttosto che una rivoluzione" : Fino a qualche anno fa, le aspettative generali per una nuova generazione di console erano piuttosto elevate. Le console next gen di solito portavano tecnologie e architetture radicalmente diverse rispetto a qualsiasi altra cosa fosse venuta prima. Negli ultimi anni, tuttavia, con PS4 e Xbox One in particolare, questa tendenza è cambiata e ora stiamo assistendo a console che stanno ripetendo e evolvendo tecnologie del passato piuttosto che ...

Fortnite 2 su PS5 e Xbox Scarlett? Il futuro con Unreal Engine 5 : Fortnite ha rappresentato il fenomeno videoludico più importante del 2018, anche grazie al sostegno di star internazionali come Drake e il calciatore Antoine Griezmann. Ad agosto 2018 è stato stimato che sono 78 milioni i giocatori di Fortinite Battle Royale. Di recente invece è iniziata anche la Stagione 6 che ha portato delle interessanti novità dopo una Stagione 5 un po’ più lunga. Le novità non sono ancora finite. Fortnite infatti uscirà ...

Fortnite sarà disponibile su PS5 e Xbox Scarlett - sfrutterà l'Unreal Engine 5 : PS5 e Xbox Scarlett non sono state ancora annunciate ma Epic Games mette le mani avanti e annuncia che Fortnite arriverà anche sulle nuove console.Come riporta Multiplayer.it, il popolare battle royale sfrutterà l'Unreal Engine 5, secondo le ultime voci sembra che la momento la compagnia stia reclutando personale per procedere all'adattamento del titolo al nuovo motore. Naturalmente era prevedibile che prima o poi avremmo visto Fortnite sulle ...

Gli sviluppatori di Hellpoint su PS5 e Xbox Scarlett : "non ci aspettiamo molto di più da un punto di vista tecnologico" : Abbiamo sentito molti sviluppatori parlare di ciò che sperano di vedere dalle console di nuova generazione. Alcuni hanno parlato di prezzi ragionevoli, altri hanno menzionato il desiderio di vedere immagini fotorealistiche.Recentemente Gamingbolt ha avuto l'occasione di parlare con Mathieu Boudreau di Cradle Games, il direttore creativo del prossimo RPG fantascientifico Hellpoint, e tra le molte domande poste, una riguardava ciò che si aspetta ...

Secondo un annuncio di lavoro di Infinity Ward il prossimo Call of Duty potrebbe arrivare anche su PS5 e Xbox Scarlett : Il prossimo Call of Duty del 2019 sarebbe in lavorazione presso Infinity Ward e gli sviluppatori stanno cercando personale da aggiungere al proprio team. Secondo l'ultimo annuncio di lavoro della compagnia, sembra che il nuovo sparatutto arriverà anche su console di prossima generazione.Come riporta Segmentnext, Infinity Ward ha pubblicato un annuncio di lavoro su LinkedIn e nella descrizione viene indicato un possibile Call of Duty ...

Call of Duty 2019 anche su console nextgen PS5 e Xbox Scarlett? : Infinity Ward ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro che ha sollevato tanta curiosità tra i videogiocatori. Lo studio infatti ha aperto le selezione per cercare una figura specifica, un Associate Game Designer con lo scopo di inserirla nel team che sta lavorando sullo sviluppo di un gioco next-gen che non è stato però ancora annunciato, ma chiaramente potrebbe essere Call of Duty 2019, dato che il team di sviluppo è specializzato proprio in ...

PS5 e Xbox Scarlett : 2K vorrebbe abbandonare il Blu-ray per dispositivi d'archiviazione più grandi : PS5 e Xbox Scarlett, nonostante non siano state ancora annunciate neanche con un teaser, sono già una presenza ingombrante all'interno dell'industria dei videogiochi. Non solo le aspettative dei fan sono alle stelle, ma anche quelle di publisher e sviluppatori che vedono il salto generazionale, prima di tutto, come un'opportunità.In una intervista concessa a Express UK (poi riportata da Gamepur) Mark Little di 2K, attualmente produttore ...

"PS5 e Xbox Scarlett raggiungeranno il fotorealismo" : Nonostante Sony e Microsoft non abbiamo ancora preso il palco per annunciare ufficialmente le console che sostituiranno PS4 e Xbox One, è evidente come ci stiamo avvicinando alla fine dell'attuale generazione di console che dura ormai dal lontano 2013.PS5 e Xbox Scarlett sono i nomi con cui il settore identifica le nuove macchine, e le aspettative dei fan per questo salto generazionale sono alle stelle malgrado non si conoscano i dettagli ...