X Factor 2018 Semifinale: riassunto, esibizioni, eliminati 6 dicembre

cubemagazine

: . @mengonimarco sarà il super ospite della Finale di #XF12 , volete sapere cosa vi aspetta? Leggete qui ??… - XFactor_Italia : . @mengonimarco sarà il super ospite della Finale di #XF12 , volete sapere cosa vi aspetta? Leggete qui ??… - XFactor_Italia : Il vincitore della scorsa edizione tornerà a esibirsi sul palco di #XF12 durante la Semifinale! ?? @LorenzoLicitra… - zazoomblog : X Factor la doppia eliminazione fa tremare Fedez e Lodo Guenzi - #Factor #doppia #eliminazione #tremare -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Ladi Xè andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 6. Ecco di seguito tutte ledella serata, gli ospiti e chi è stato eliminato. SCOPRI TUTTO SU #XF12Alessandro Cattelan ha guidato la penultima puntata del talent di Sky Uno in cui è avvenuta una doppia eliminazione. La prima manche è stata a tema “My Song”, ossia i concorrenti si sono esibiti in brani scelti da loro stessi. Quindi il televoto del pubblico ha determinato il primo eliminato della serata. Si è passati poi alla seconda manche in cui i talenti hanno cantato il brano scelto per loro dal proprio giudice. Quindi i due meno votati dal pubblico si sono sfidati all’Ultimo Scontro con il giudizio dei giudici ed eventualmente il TILT.6 ...