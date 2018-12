X Factor 2018 Luna Melis in Semifinale canta Caparezza e Macklemore VIDEO

cubemagazine

: . @mengonimarco sarà il super ospite della Finale di #XF12 , volete sapere cosa vi aspetta? Leggete qui ??… - XFactor_Italia : . @mengonimarco sarà il super ospite della Finale di #XF12 , volete sapere cosa vi aspetta? Leggete qui ??… - XFactor_Italia : Il vincitore della scorsa edizione tornerà a esibirsi sul palco di #XF12 durante la Semifinale! ?? @LorenzoLicitra… - ManuCupaiolo : RT @XFactor_Italia: . @mengonimarco sarà il super ospite della Finale di #XF12 , volete sapere cosa vi aspetta? Leggete qui ?? https://t.co… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Ladi Xè andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 6 dicembre. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibitadella categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che hato.inAlessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento con il talent show di Sky Uno. I giudici Fedez, Mara Maiochi, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi hanno presentato i loro talenti e giudicato tutte le esibizioni proposte al pubblico. Durante lai talenti si sono sfidati in due manche: la prima a eliminazione diretta in base alla classifica di televoto e la seconda più classica con il giudizio dei giudici.Nelle due mancheha portato sul palco di Xi brani Mica Van Ghog di...