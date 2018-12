X Factor 12 : la puntata del 6 dicembre 2018 in diretta dalle ore 21 : 15 : X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 12: le anticipazioni del 6 dicembre 2018prosegui la letturaX Factor 12: la puntata del 6 dicembre 2018 in diretta dalle ore 21:15 pubblicato su TVBlog.it 06 dicembre 2018 07:47.

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 06/12/2018 – Il settimo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Lorenzo Licitra e Salmo. : Settima Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

Salmo andrà a X Factor : sarà ospite della puntata del 6 dicembre : Salmo sarà ospite della prossima puntata di XFactor, ovvero la semifinale del 6 dicembre, che sarà caratterizzata da una doppia eliminazione, scremando il numero dei concorrenti rimasti in gara da 6 a 4. La notizia arriva direttamente da uno spot promozionale della puntata, mandato in onda in questi giorni da Sky. Non essendo però stati ancora divulgati dei comunicati ufficiali, non è ancora chiaro se il rapper sarà presente semplicemente in ...

