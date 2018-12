Wind lancia app per proteggere i ragazzi dai pericoli del web

Wind rilancia All Inclusive 30 Limited Edition con 30 GB a 9 - 99 euro al mese : Wind rilancia la sua offerta All Inclusive 30 Limited Edition, che oltre al bundle mensile regala 100 GB da utilizzare entro un anno dall'attivazione. L'articolo Wind rilancia All Inclusive 30 Limited Edition con 30 GB a 9,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Offerte telefonia mobile - TIM - Vodafone - Wind e 3 rilanciano le promozioni di novembre 2018 | Costi e dettagli : Le promozioni attivabili ora di TIM, Vodafone, Wind e Tre Italia. Le soluzioni di telefonia mobile più convenienti del momento Offerte TIM, Vodafone, Wind e Tre novembre 2018 Offerte TIM, Vodafone, ...

Wind lancia il Black Weekend con offerte online e il MyWind Puzzle : Wind lancia il Black Weekend, propone le offerte online Wind All Inclusive Limited Edition e Wind Fibra1000 e dà il via al concorso MyWind Puzzle, che mette in palio dieci smartwatch Samsung Galaxy Watch al giorno.

Wind mette in palio 30 Galaxy Watch e lancia l'offerta tariffaria Wind Black Weekend : Wind Tre ha indetto oggi 23 Novembre 2018 un concorso denominato MyWind Puzzle prima edizione, con scadenza il 25 Novembre 2018 che offre la possibilità di vincere uno dei dieci Samsung Galaxy Watch 46 mm gps in palio ogni giorno. Wind ha inoltre deciso di lanciare una nuova offerta ricaricabile online per il Black Friday che prevede minuti illimitati, 100 sms e 30 GB a 8,99 euro al mese.

Wind lancia le All Inclusive Junior e Senior - mentre rimodula alcune offerte : Wind lancia due nuove offerte dedicate ai clienti under 14 e over 60, mentre rimodula il prezzo di tutte le promozioni All Inclusive.

Wind propone la nuova offerta Smart 30 Fire e rilancia la promo PayPal : Wind lancia una nuova offerta winback, a 4,99 euro al mese, e ripropone la promo PayPal che rimborsa 5 euro di ricarica.

Wind lancia Call Your Country Speciale Cina attraverso WeChat : Wind ha dato il via ad una nuova campagna promozionale dedicata ai propri clienti cinesi per promuovere l'offerta Call Your Country Speciale Cina

Wind rilancia Smart Online Edition con minuti illimitati e 30 GB a 8 - 99 euro al mese : Wind sembra essere davvero scatenata questo mese e rilancia l'offerta Wind Smart Online Edition, attivabile da tutti i nuovi clienti che intendono attivare una nuova SIM, anche senza effettuare la portabilità del proprio numero (MNP).

Wind Tre Business lancia la nuova piattaforma 'Business Advisor' per aziende e startup : I contenuti editoriali veicolati da Business Advisor sono sviluppati da una redazione costituita ad hoc e composta da giornalisti specializzati sui temi più attuali del mondo digitale, dell'economia ...

Wind Tre lancia la nuova piattaforma Business Advisor per aziende e startup : ... utili a sviluppare la propria attività, sul sito e tramite newsletter su temi che spaziano dalla Digital Trasformation all'economia, dalla finanza all'innovazione, dal marketing alla pubblicità. La ...

Wind Tre ci riprova lanciando offerte con 30 GB e minuti da 5 euro : Wind Tre torna all'attacco degli altri operatori proponendo ai clienti varie offerte interessanti a partire da 5 euro al mese con tanti minuti e 30 GB di traffico dati. Attivabili online o nei negozi aderenti, tali promozioni si rivolgono a determinati clienti provenienti da alcuni operatori ma non necessariamente (Tre).