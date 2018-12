WhatsApp | ecco gli smartphone su cui non funzionerà più dal 2019

WhatsApp - ecco gli smartphone su cui non girerà più dal 2019 : Niente più aggiornamenti per i dispositivi con Android con versione 2.3.7 o precedente, iPhone con versione di iOS 7 o precedente, Nokia S40, smartphone con Windows Phone 8.0, smartphone con BlackBerry OS, smartphone con BlackBerry 10

Addio a WhatsApp da gennaio 2019 : ecco gli smartphone che non saranno più supportati : Il 2019 non inizia in maniera positiva per gli amanti e i fruitori di WhatsApp che possiedono tutti quegli smartphone che non saranno più supportati dalla nota app di messaggistica. Se utilizziamo infatti uno smartphone ‘datato’ a tal punto da non ricevere più gli aggiornamenti del sistema operativo, è possibile che da gennaio non riusciremo più ad utilizzare la piattaforma di messaggistica, la quale ha annunciato da poco che non ...

WhatsApp : ecco come recuperare le foto cancellate : Le foto cancellate su WhatsApp si possono recuperare solo se non è stata cancellate l'intera chat. E' quanto annuncia nell'ultima versione chat.

Ecco le dieci cose da non fare per non essere bannati da WhatsApp : Anche da WhatsApp è possibile essere bannati (temporaneamente o per sempre) e ciò avviene nel caso di mancato rispetto di alcune regole espresse L'articolo Ecco le dieci cose da non fare per non essere bannati da WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp non è sicuro : ci sono falle nel sistema che permettono di spiare le chat - ecco come si fa : Ci sentiamo sempre più sicuri nell’utilizzare le chat di messaggistica, soprattutto WhatsApp, ma in fondo così sicuro non è. Nonostante la crittografia end-to-end l’app presenta una falla nel sistema che permette a terze persone di leggere le nostre conversazioni di nascosto, e senza ricorrere a difficili escamotage. WhatsApp Web, ovvero la versione browser e desktop di WhatsApp, è il metodo meno sicuro per scambiarsi messaggi. ...

WhatsApp introduce gli stickers (come il concorrente Telegram) : ecco come realizzare quelli personalizzati : Ventinove milioni di messaggi in sessanta secondi. Il potere di WhatsApp sta ancora negli ultimi numeri strepitosi, rivelati questa volta da un rapporto diffuso dal Centro Economia Digitale. Una supremazia che l’app ripaga con tool e feature in costante aggiornamento. Ultimi della serie gli stickers, la novità introdotta nelle scorse settimane e che equipara (finalmente) l’app di messaggistica già usta e famosa al mondo ai concorrenti, Telegram ...

Volete creare adesivi per WhatsApp? Eccovi due ottime app semplici da usare : Sticker maker è un'applicazione che offre all'utente la possibilità di creare un pacchetto con 30 adesivi da WhatsApp utilizzando foto o meme. Personal stickers for WhatsApp è un'altra applicazione che invece permette di inviare qualsiasi immagine dallo smartphone come adesivo WhatsApp. L'articolo Volete creare adesivi per WhatsApp? Eccovi due ottime app semplici da usare proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - ecco le risposte private nelle chat di gruppo : Altra novità per la chat, in arrivo con le prossime versioni: all'interno delle chat collettive si potrà replicare a un utente specifico, senza complicare la vita agli altri partecipanti

Nuove emoji WhatsApp dalla beta 2.18.338 : ecco le faccine aggiunte : Le emoji sono il sale di WhatsApp e di tutte le app IM di cui un po' tutti ormai farete utilizzo: a differenza degli SMS, che conservano comunque il loro fascino, questi servizi permettono di inviare, in contemporanea al testo, anche video, foto, clip audio e le amatissime faccine, lanciate sulla grande scena dall'indimenticato MSN Messenger. L'ultimo aggiornamento beta di WhatsApp, quello siglato '2.18.338' e che potrete scaricare una volta ...

Invisibili su WhatsApp - ecco come fare : Diventare 'invisibile' su WhatsApp non è più impossibile. Gli utenti più informati, infatti, sanno già che è possibile 'sparire' temporaneamente dall'app di messaggistica istantanea per evitare che ...

