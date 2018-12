WhatsApp dal 2019 non supporterà più alcune vecchie versioni di Android e altri OS

WhatsApp Business comunica quali denominazioni aziendali saranno rifiutate : WhatsApp ha aggiornato la sezione dedicata alle FAQ dando alcune indicazioni precise per ciò che riguarda la scelta del nome dell'account Business L'articolo WhatsApp Business comunica quali denominazioni aziendali saranno rifiutate proviene da TuttoAndroid.

Rilasciato l'aggiornamento WhatsApp : dallo spot allo sticker - ora l’evoluzione è completa : Mark Zuckerberg ha ufficializzato la pubblicità, in arrivo l’anno prossimo. Ma da mesi la piattaforma, nata per comunicare in modo essenziale, sta mutando pelle. Gli adesivi appena lanciato sono solo l’ultimo pezzo di un prodotto irriconoscibile rispetto agli inizi

Nuove emoji WhatsApp dalla beta 2.18.338 : ecco le faccine aggiunte : Le emoji sono il sale di WhatsApp e di tutte le app IM di cui un po' tutti ormai farete utilizzo: a differenza degli SMS, che conservano comunque il loro fascino, questi servizi permettono di inviare, in contemporanea al testo, anche video, foto, clip audio e le amatissime faccine, lanciate sulla grande scena dall'indimenticato MSN Messenger. L'ultimo aggiornamento beta di WhatsApp, quello siglato '2.18.338' e che potrete scaricare una volta ...

Dal meteo alle app spia : come restare informati su WhatsApp e Telegram : La situazione in tempo reale, a cura della Protezione Civile. E le altre novità per usare la chat come canale informativo

In distribuzione gli adesivi WhatsApp dal 25 ottobre per Android e iOS : come utilizzarli : Dopo una lunghissima fase di sviluppo, gli adesivi WhatsApp cominciano ad essere uno strumento di comunicazione utile e divertente da integrare nelle chat dell'applicazione di messaggistica. Nel corso delle ultime settimane, gli avvistamenti degli ormai noti sticker si erano moltiplicati ma solo in queste ore possiamo confermare con certezza che il rilascio della funzione è partito, anche se con estrema lentezza in particolare per Android ma ...

WhatsApp dark mode : la modalità scura giunge anche sulla più famosa app di messaggi : Dopo la capillare diffusione degli schermi OLED, caratterizzati dalla presenza di neri assoluti, molte applicazioni hanno cominciato a dare la possibilità di attivare una modalità scura. Oltre ad essere comoda per gli occhi, specialmente nelle leggi di più...

WhatsApp al lavoro sulla modalità scura per Android e iOS : ecco le prime immagini : Secondo quanto riporta WABetaInfo, una fonte diventata ormai autorevole in materia, WhatsApp starebbe lavorando a una modalità scura per le versioni Android e iOS. L'articolo WhatsApp al lavoro sulla modalità scura per Android e iOS: ecco le prime immagini proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp al lavoro per l'opzione 'modalità vacanze' : Servirà a silenziare le notifiche e nascondere le conversazioni. Al momento non è disponibile ma potrebbe arrivare presto come rivela il Sun

Telegram sfida WhatsApp - ecco la "nuova" funzione proposta dall'applicazione di messaggistica : ... ha messo a segno un punto contro WhatsApp che potrebbe valere un primato WhatsApp è l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in Occidente e, probabilmente, la più popolare al mondo. ...

WhatsApp : silenziare le chat con la nuova modalità Vacation Mode in arrivo : Gli sviluppatori di Whatsapp [VIDEO] sono sempre al lavoro per rendere più sicura ma anche più piacevole l'utilizzazione della famosa chat verde. Ecco perché, come messo in evidenza da diversi siti specializzati, si starebbe lavorando alacremente per introdurre la cosiddetta Vacation Mode e altre due modalita' altrettanto importanti, oltre alla possibilita' data all'utente ricevente di leggere i messaggi che vengono cancellati entro 7 minuti ...

WhatsApp : è in arrivo la modalità vacanza : Secondo Wabetainfo, noto portale che si occupa da molto tempo di analizzare le nuove release di WhatsApp, sarebbero in arrivo interessanti novità per l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Il team di sviluppatori leggi di più...

WhatsApp - in arrivo le modalità vacanza e silenziosa : La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp è in evoluzione continua fin dalla sua nascita, e nei prossimi giorni sembra si doterà di almeno tre nuove funzionalità, che gli sviluppatori stanno già messo a disposizione di un ristretto numero di utenti. Dalla cerchia di utenti iscritti al programma di accesso preliminare alle versioni beta di WhatsApp sono infatti trapelate notizie inerenti innanzitutto a una cosiddetta modalità vacanza, ...