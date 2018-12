Weekend dell’Immacolata ventoso e instabile

retemeteoamatori

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Ben trovati amici vediamo cosa ci riserva ildell’Immacolata. Come detto avrà note instabili caratterizzate dal passaggio di fronti atlantici dal Nord europa, ma vediamo nel dettaglio.Venerdì avremo gia’ il passaggio in serata di un nuovo fronte. Le prime precipitazioni nevose interesseranno le Alpi di confine sopra i 1000m. Rovesci invece che interesseranno la Liguria, Toscana, nord Sardo e Lazio.pressione al suolo e fronti depressionari per Venerdì Per l’Immacolata avremo residui rovesci sul medio tirreno mentre l’instabilità si estenderà al meridione. Migliora al centro-nord con ampie schiarite. Ancora neve sulle Alpi di confine sopra i 1200m.Domenica un nuovo fronte passare sulla nostra penisola con rovesci al centro-sud specie tirrenico e nevicate sopra 1000m sulle Alpi di confine. Soleggiato al Nord. Temperature che rientreranno ...