Volley | l’Italia e l’incubo della mancata qualificazione olimpica Serbia e Francia

Volley femminile - Nations League 2019 : l’Italia giocherà un tappa a Perugia - azzurre in campo dopo i Mondiali : L’Italia giocherà a Perugia una tappa della Nations League 2019 di Volley femminile. La notizia arriva direttamente da Peppino Lomurno, Presidente del CR Umbria che si è esposto in una dichiarazione rilasciata al Corriere dell’Umbria: “Si tratta di un evento senza precedenti per la città e per l’intera regione perché non parliamo di giovanili ma di prima squadra. Quella squadra che ha fatto sognare milioni di italiani ...

Volley femminile - Preolimpico Tokyo 2020 : quando si gioca? Calendario - date - programma e avversarie dell’Italia : I tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputeranno nel weekend del 2-4 agosto per quanto riguarda il Volley femminile. Le migliori 24 Nazionali del Pianeta (Giappone escluso, già ammesso di diritto) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta: le sei vincitrici staccheranno il pass per i Giochi mentre tutte le altre saranno rimandate ai rispettivi tornei ...

Volley - Preolimpico Tokyo 2020 : quando si gioca? Calendario - date - programma e avversarie dell’Italia : I tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputeranno nel weekend del 9-11 agosto per quanto riguarda il Volley maschile. Le migliori 24 Nazionali del Pianeta (Giappone escluso, già ammesso di diritto) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta: le sei vincitrici staccheranno il pass per i Giochi mentre tutte le altre saranno rimandate ai rispettivi tornei ...

Volley femminile - Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020 : l’Italia incrocia l’Olanda - sfida totale verso Tokyo! Le avversarie e il girone delle azzurre : La FIVB ha pubblicato il ranking mondiale femminile aggiornato al 21 ottobre, cioè al termine dei Mondiali che si sono svolti in Giappone. La nuova classifica internazionale verrà utilizzata per definire la composizione dei Tornei di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: da regolamento, infatti, le migliori 24 Nazionali del ranking aggiornato al 1° gennaio 2019 (non ci saranno mutamenti prima di capodanno) parteciperanno alle competizioni ...

Volley - Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020 : l’Italia trova la Serbia - che sfida verso Tokyo! Le avversarie e il girone degli azzurri : La FIVB ha pubblicato il ranking mondiale maschile aggiornato al 1° ottobre, cioè al termine dei Mondiali che si sono svolti tra Italia e Bulgaria. La nuova classifica internazionale verrà utilizzata per definire la composizione dei Tornei di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: da regolamento, infatti, le migliori 24 Nazionali del ranking aggiornato al 1° gennaio 2019 (non ci saranno mutamenti prima di capodanno) parteciperanno alle ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : l’Italia organizzerà i tornei in casa? Parte la corsa verso Tokyo : L’Italia organizzerà due tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley? L’ipotesi sembra molto probabile, la FIVB ha aperto il processo di candidatura e le varie Federazioni Nazionali potranno presentare le proprie domande entro il 14 dicembre, poi a gennaio 2019 verranno assegnate le organizzazioni dei sei tornei su base mondiale che si dovrebbero poi disputare ad agosto (attendiamo conferme ...

Volley - l’Italia organizzerà tre Europei giovanili dal 2019 al 2022 : L‘Italia sarà grande protagonista nel panorama internazionale giovanile nei prossimi anni. Il nostro Paese ospiterà tre Europei di categoria tra il 2019 e il 2022, la CEV ha premiato le candidature della Federazione Italiana che avrà così l’onore di organizzare Europei U16 femminili nel 2019 (con la Croazia, finali da noi), Europei U18 maschili nel 2020 (con la Grecia, atti conclusivi in Italia), Europei U20 maschili nel 2022. Tutte ...

Volley - Valentina Diouf torna a ruggire in Brasile. Possibile rinforzo per l’Italia? : Valentina Diouf ha cambiato vita decidendo di lasciare il nostro Paese per giocare in Brasile e i primi risultati sono subito stati eccellenti: avvio di stagione da protagonista, vittoria del campionato paulista con il suo Bauru, vagonate di punti in ogni incontro (20 nella finale di ritorno giocata contro l’Osasco) e ottimo livello di gioco che fa ben sperare per il prossimo futuro. Il nostro opposto aveva faticato a decollare in Italia ...

Volley - Paola Egonu si racconta : “Io - la mia fidanzata - le lacrime ai Mondiali - l’Italia e il razzismo” : Paola Egonu è stata la grande protagonista dell’Italia capace di conquistare la medaglia d’argento ai Mondiali 2018 di Volley femminile, il nostro opposto ha trascinato la Nazionale che ha infiammato tutto il Paese e che ha fatto esplodere la pallavolo mania. La 19enne si è distinta per i suoi colpi a tutto braccio, per la sua potenza inaudita, per gli attacchi incredibili che hanno steso le avversarie (memorabili i 45 punti da ...

Volley - Wilfredo Leon incanta l’Italia! Il giocatore più forte del mondo regala perle in SuperLega : Wilfredo Leon. L’Italia si sta già gustando il giocatore più forte del mondo, il pallavolista migliore in circolazione, il Giaguaro dalle mani di fata e dalla potenza divina che sta già incantando il nostro campionato. Si sono giocate appena quattro giornate di Superlega e il fuoriclasse di origini cubane, naturalizzato polacco per matrimonio, ha già offerto perle di rara bellezza e sta facendo scaldare i tifosi di Perugia che lo hanno già ...

Volley - quali giovani per l’Italia? Possibili azzurri per la Nations League : da Gardini a Cantagalli - le nuove leve : Chicco Blengini dovrebbe spedire nella mischia diversi volti nuovi nella prossima Nations League: questa sembra essere l’intenzione da quanto ha rivelato la Gazzetta dello Sport sull’incontro tra il CT della nostra Nazionale e i piani alti della Federazione. Il quinto posto ottenuto agli ultimi Mondiali non può ritenersi pienamente soddisfacente e soprattutto preoccupa il futuro, la corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 potrebbe ...

Volley - Chicco Blengini confermato CT dell’Italia? La strada del futuro - tra qualificazione alle Olimpiadi e i giovani : L’incontro di ieri tra Chicco Blengini e la FIPAV sembra avere prodotto un risultato: il CT sarebbe stato confermato alla guida della nostra Nazionale di Volley maschile, la Federazione Italiana è intenzionata a rispettare il contratto fino al 2020. Il coach piemontese, al centro dell’attenzione dopo il poco soddisfacente quinto posto ai Mondiali casalinghi, avrebbe così avuto la conferma del proprio ruolo come ha anticipato la ...

Volley – L’Italia femminile al Quirinale - l’orgoglio del presidente della FederVolley Cattaneo : “è un giorno speciale” : Il presidente della FederVolley Pietro Bruno Cattaneo orgoglioso della Nazionale italiana femminile per lo splendido argento ai Mondiali 2018 “Questo è un giorno speciale, una occasione straordinaria per tutto il mondo della pallavolo. Il presidente della Repubblica ha aperto le porte del Quirinale a queste ragazze che hanno fatto innamorare un Paese intero. Queste sensazioni rimarranno per sempre impresse nei nostri cuori: ci avete ...

Volley femminile - l’Italia ricevuta da Sergio Mattarella al Quirinale. Il Presidente : “Avete conquistato il Paese” : La Nazionale Italiana di Volley femminile è stata ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Le azzurre, reduci dai Mondiali conclusi con la conquista della medaglia d’argento, sono parse estremamente emozionate per l’incontro istituzionale col Capo di Stato che le ha ringraziate: “Avete conquistato tanti cittadini con la pallavolo. Avete spinto tanti giovani a impegnarsi nello sport, spero che ...