Voglia di ‘mangiare di baci un bimbo’? Non tutti provano questa dolce sensazione | è

(Di giovedì 6 dicembre 2018) A quanti capita di averdi ‘stritolare in un abbraccio’ il proprio cagnolino, il proprio gattino o ancor meglio di ‘mangiare’ diun bimbo o di ‘sommergerlo’ di carezze e buffetti sulle guance paffutelle? Non si tratta di un’attitudine di, ma è un vero e proprio un fenomeno definito ‘cute aggression‘, ovvero aggressività tenera. E’ solo dal 2015 che si è iniziato a parlare di ‘cute aggression’ nel corso di uno studio, e recentemente una nuova ricerca della University of California- Riverside, pubblicata su Frontiers in Behavioral Neuroscience, ha esaminato questo meccanismo, individuandone anche le basi neurali, cercando dunque di capire cosa accade a livello cerebrale quando lo mettiamo in atto.L’équipe, guidata da Katherine Stavropoulos, ha reclutato 54 partecipanti, tra 18 e 40 anni, che ...