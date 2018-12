Vita in diretta | il disastro su Raiuno | Tiberio Timperi e Francesca Fialdini mai così

Barbara Bouchet/ "Mi sento italiana - decisi io di prendermi una pausa di 20 anni" - La Vita in Diretta - - IlSussidiario.net : Barbara Bouchet: "Mi sento italiana, decisi io di prendermi una pausa di 20 anni". La nota attrice si racconta a La Vita in Diretta

La Vita in diretta - giornata tragica per Timperi e Fialdini : chi li ha superati - senza precedenti : Il sorpasso è avvenuto: martedì 4 dicembre 2018 i documentari e le rubriche di Geo hanno superato in termini di ascolto le interviste e i dibattiti de La Vita in diretta . Si era soliti ritenere ...

La Vita in Diretta : flop di ascolti - ieri Fialdini e Timperi sono stati superati da Geo : Tra i flop televisivi di quest'anno, per quanto riguarda la fascia pomeridiana di Rai 1, non si può non citare La Vita in Diretta lo storico rotocalco d'informazione condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. ascolti veramente bassi per un programma storico della Rai, che in passato è stato presentato da Michele Cucuzza, Lamberto Sposini, Mara Venier, Cristina Parodi e Marco Liorni. C'è da dire che, ormai, sono circa tre stagioni in cui ...

Ascolti tv - storico sorpasso di Geo su La Vita in Diretta : Paventato da settimane da coloro che monitorano con attenzione le curve del daytime televisivo italiano, il sorpasso è avvenuto: nella giornata di martedì 4 dicembre 2018 i documentari e le rubriche di Geo hanno superato in termini di ascolto le interviste e i dibattiti de La Vita in Diretta. Si è soliti ritenere il carrozzone del Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso il competitor principale del talk show di Rai 1, ma pare che la lotta all'ultimo ...

Ascolti TV | Martedì 4 dicembre 2018. Ancora boom per L’Amica Geniale (30.1%). La Mummia 9.1%. Male La Vita in Diretta (14%-1 - 7 mln) che si fa acchiappare da Geo (13.9%-1 - 8 mln) e surclassare da Pomeriggio Cinque : L'Amica Geniale Nella serata di ieri, Martedì 4 dicembre 2018, su Rai1 il secondo appuntamento con L’Amica Geniale ha conquistato 7.045.000 spettatori pari al 30.1% di share (nel dettaglio primo episodio: 7.302.000 – 28.5%; secondo episodio: 6.725.000 – 32.5%). Su Canale 5 la prima tv de La Mummia ha raccolto davanti al video 2.049.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 la terza puntata de Il Ristorante degli Chef ha ...

Ascolti TV | Martedì 4 dicembre 2018. Ancora boom per L’Amica Geniale (30.1%). La Mummia 9.1%. Male La Vita in Diretta (14%-1 - 7 mln) che si fa acchiappare da Geo su Rai3 (13.9%-1 - 8 mln) : L'Amica Geniale Nella serata di ieri, Martedì 4 dicembre 2018, su Rai1 il secondo appuntamento con L’Amica Geniale ha conquistato 7.045.000 spettatori pari al 30.1% di share (nel dettaglio primo episodio: 7.302.000 – 28.5%; secondo episodio: 6.725.000 – 32.5%). Su Canale 5 la prima tv de La Mummia ha raccolto davanti al video 2.049.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 la terza puntata de Il Ristorante degli Chef ha ...

La Vita in Diretta - Ivana Spagna segreta : 'La mia infanzia in povertà - quel solo momento felice' : A La Vita in Diretta di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini si racconta Ivana Spagna , rivelando aneddoti curiosi sulla sua Vita e anche sulla sua infanzia: 'Ero una bambina estroversa e sognatrice - ...

Vigilanti a La Vita in Diretta : 'Non sono io il mostro di Firenze - mi hanno messo in croce' : 'sono indagato chissà perché…forse perché ero il più adatto, nel senso che io ho girato il mondo, sono stato nella legione straniera, ho fatto la guerra del Vietnam e hanno pensato che io ...

Arte Fiera 2019 - le novità e le gallerie per la prima edizione diretta da Simone Menegoi : Arte Fiera Bologna LA CRONACA Il Lorenzo cui faceva riferimento Angela Vettese nel post è Lorenzo Balbi , direttore artistico del MAMbo e dei Musei Civici bolognesi e curatore di Art City , il ...

Luisa Corna a La Vita in diretta : “Su di me tante cattiverie” : La vita in diretta: Luisa Corna fa una triste confessione sulla sua carriera E’ stata la bella e brava Luisa Corna l’ospite speciale de La vita in diretta di oggi, martedì 4 dicembre. Nell’ultima parte del programma pomeridiano dedicato all’informazione, alla cronaca e all’attualità, Tiberio Timperi ha infatti intervistato la conduttrice/attrice/cantante, la quale ha ripercorso la sua carriera a 360 gradi arrivando ...

La Vita in Diretta - Francesca Fialdini confessa : 'Cosa è successo dopo il bacio di Tiberio Timperi'. Capito? : Delle tensioni a La Vita in Diretta tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi torna a parlare la Diretta interessata, la Fialdini. Lo ha fatto in un'intervista al settimanale Confidenze , in cui ha ...

La Vita in diretta - Francesca Fialdini : ‘Con Tiberio Timperi ci sono state tensioni’ : “All’inizio della stagione mi sono un po’ scontrata con lui. Ci conoscevamo e siamo amici, ma non lavoravamo insieme da tanto e ci sono state tensioni“. Francesca Fialdini, attualmente impegnata con la conduzione de Lo Zecchino d’oro, ammette le difficoltà che ci sono state con Tiberio Timperi, che da questa stagione ha preso il posto di Marco Liorni accanto a lei nel programma pomeridiano di Rai 1 La vita in ...

La Vita in diretta - Francesca Fialdini e quel segreto su Tiberio Timperi : cosa gli succede sempre più spesso : A La vita in diretta su Raiuno ci sono stati diversi momenti di tensione tra i due conduttori, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Per quanto i due abbiano provato a dissimulare, il rapporto tra i ...

Francesca Fialdini/ "Con Tiberio Timperi a La Vita in Diretta ci sono state tensioni…" - ecco perché - IlSussidiario.net : Francesca Fialdini ha confessato che tra lei e Tiberio Timperi, ci sarebbero state delle incomprensioni durante le primissime battute de La Vita in Diretta.