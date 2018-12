' Virgil van Dijk ha rischiato di morire' La testimonianza choc dell' ex tecnico Lukkien

Ad un passo dalla morte - salvo grazie all’intervento di mamma : la storia che ha cambiato la carriera di Virgil van Dikj : Virgil van Dijk e quell’episodio in cui rischiò la morte: un problema di salute che i medici non riuscivano ad individuare, poi il tentativo disperato della madre per salvargli la vita La Premier League è uno dei campionati in cui sono presenti gli attaccanti più forti del calcio moderno. Per fermarli dunque, servono difensori davvero all’altezza. Uno di essi è Virgil van Dijk, arrivato fra lo scetticismo generale al Liverpool ...