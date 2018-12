Violenta due ragazzini che piangono | ma questa è solo una parte di una vicenda orribile

caffeinamagazine

: #Roma Questo articolo racconta due reati. La cosa veramente grave qui, come a #Macerata, è che l'intervento dell'a… - fulviagr : #Roma Questo articolo racconta due reati. La cosa veramente grave qui, come a #Macerata, è che l'intervento dell'a… - Accentonews : Una lite violenta, le due ragazze che finiscono a terra, si afferrano per i capelli e poi pugni, pedate e alla fine… - claudia__74 : @Antiogu60 I calci al capo non sono una reazione ad una rapina: sono la risposta di una persona violenta!!! Non sc… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia che farete fatica persino a finire di leggere. Siamo a Liverpool, in Inghilterra e il protagonista dinon è un uomo, bensì un animale. Non c’è altro metodo per descrivere chi, senza remore, ha commesso un episodio tanto grave. No, non esageriamo, perché parliamo di un uomo che ha primato due“piangenti e spaventati” e poi ha fatto sesso con un cane, costringendo uno dei due piccoli a guardare. Sono accuse terrificanti quelle che hanno portato alla condanna di Karl McLeish, 54enne di Haydock, Liverpool: 18 anni di carcere per aver stuprato e abusato sessualmente di due adolescenti.Secondo quanto stabilito dalla Corte di Liverpool avrebbe adescato le sue vittime con alcol, denaro e lavoretti. Le violenze sono avvenute in varie località, tra cui St Helens, Londra e anche il Somerset, stando ai ...