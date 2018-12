Violenta due bambini mentre piangono | poi fa sesso col cane e li costringe a guardare

Messina Violenta : due rapine in meno di un'ora - nella serata di sabato : E' tornata la violenza, nella serata di sabato a Messina , in Citta' si sono verificate due nuove rapine ai danni di diversi esercizi commerciali. Verso le ore 18.30, due malviventi entrambi travisati ...

Roma - in due tentano di Violenta re una ragazza di 20 anni : la mamma disabile interviene e viene picchiata : Momenti di terrore ieri sera, per una ragazza Roma na ventenne, residente nella zona commerciale della Roma nina. La giovane era scesa in strada con il proprio cane prima di andare a dormire quando, a...

“Mi ha Violenta to due volte” - madre di tre figli accusata da una ragazzina di 12 anni : La donna di 38 anni accusata dalla minore è stata arrestata dalla polizia. Le violenze risalirebbero a quattro anni fa ma sono emerse solo nell'ottobre scorso quando la presunta vittima, ora 16enne, si è rivolta alle autorità locali raccontando gli episodi.--Sul suo profilo facebook si descrive come una persona molto gentile e premurosa che ama incontrare nuove persone, ma dietro quell'aspetto di madre di famiglia attenta e lavoratrice onesta ...

Sequestrata e Violenta ta per due settimane da stranieri - badante salva grazie a un WhatsApp : Una 29enne moldava è stata Sequestrata per almeno due settimane da una cittadino macedone, che l'ha violentata più volte stordendola con droghe e alcol. Un autentico incubo,...

Ventiduenne Violentata per mesi dal suo spacciatore : segregata e sorvegliata da un cane : violentata per mesi dal suo aguzzino, il suo spacciatore che l'ha segregata in casa e costretta in uno stato di schiavitù dal quale è stata libera l'altro giorno dalla polizia...