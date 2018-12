Vino | Consorzio Doc-Fvg lancia ' 1918 2018 Vendemmia di Pace'

Vino : Consorzio Doc Sicilia - via libera a uso sinonimo 'Lucido' per Catarratto : Palermo, 5 dic. (Labitalia) - I produttori Sicilia ni avranno la possibilità di etichettare con il [...]

Il Consorzio Vino Chianti in tour tra America - Europa e Russia : Roma, 16 ott., askanews, - Sei appuntamenti promozionali internazionali nel prossimo mese, per un investimento complessivo di 350mila euro, con tappe in Brasile, Usa, Germania, Polonia e Russia. E' l'...