Vertice Conte-Di Maio-Salvini-Tria | Governo al lavoro su modifiche

Conte al lavoro sul deficit. Vertice con i vice per la risposta all'Europa : L'obiettivo è trovare 8 mld di euro per evitare la procedura di infrazione. Ma i due vicepremier tengono il punto su Reddito di cittadinanza e quota 100 -

Manovra : dialogo con Ue - ma senza rinunce. Media Conte. Nuovo Vertice : Sulla legge di bilancio Nuovo vertice di governo. Salvini e Di Maio in una nota congiunta parlano di dialogo franco e rispettoso con l'Europa; ma quota 100 e reddito non si toccano, delegando al ...

Bayern - Hoeness contestato durante l’assemblea dei soci : presto il cambio al Vertice? : Il Bayern Monaco non sta attraversando il miglior momento della sua storia: tra risultati deludenti, il ciclo che volge al termine e uno spogliatoio non proprio compatto e unito con la guida tecnica, in Baviera non si respira aria buona. Ciò ha avuto ripercussioni anche sull’assemblea generale annuale, abbastanza accesa nonostante non ci fossero neanche 2000 dei 291.000 soci. Il presidente Uli Hoeness è stato accusato da un socio di ...

Global Compact : Conte diserta il Vertice di Marrakech. Ma il M5s sarà lì con la delegazione del Parlamento Ue : "A Marrakech il governo non parteciperà, riservandosi di aderire o meno al documento solo quando il Parlamento si sarà pronunciato", annuncia in una nota il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo 24 ore di discussioni nel governo sul Global Compact, l'accordo Onu sull'immigrazione che verrà sottoscritto il 10 e 11 dicembre prossimi in Marocco. Il governo italiano non sarà lì, schiacciato alla fine sulla ...

Brexit - domani Vertice a Palazzo Chigi Conte vede il negoziatore Ue - Michel Barnier : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani, mercoledì 28 novembre, alle 10.45, incontrerà a Palazzo Chigi il Capo negoziatore della Commissione Europea per la Brexit Michel Barnier.

Manovra : stasera Vertice a quattro tra Conte - Tria e i due vicepremier : Il tono del colloqui effettuati dal premier Giuseppe Conte con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker è stato estremamente cordiale e a tratti anche amichevole. Entrambi hanno cercato di far vedere che i rapporti non sono tesi, anche scambiando alcune battute ognuno nella lingua dell'altro. Ma la sostanza dell'incontro non è cambiata di una virgola, come Juncker non ha mancato di sottolineare. Il prossimo 19 dicembre la ...

Manovra - slitta il Vertice tra Conte - Salvini e Di Maio : slitta a domani sera il vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra economica inizialmente previsto per questa sera e che avrebbe dovuto mettere a confronto i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini ,...

Manovra - Conte : stasera Vertice Palazzo Chigi con Salvini e Di Maio : Bruxelles, 25 nov., askanews, - Un vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi è programmato per stasera a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Luigi Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e ...

Manovra - Conte conferma : Stasera Vertice con Di Maio e Salvini : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Vertice Conte-Juncker : «Confronto con Ue può evitare procedura di infrazione» : L'incontro ha ribadito l'apertura di un dialogo in un clima di rispetto reciproco, dobbiamo continuare a dialogare». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel punto stampa a Bruxelles...

Manovra - in corso Vertice Conte-Tria-Juncker |Il premier : "Non litighiamo - we are friends" : C'è grande attesa per l'incontro a Bruxelles tra il premier Conte e il ministro Tria da una parte, e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra, con al centro la Manovra economica italiana e i paletti imposti dalla Ue. "La nostra porta resta aperta - ha detto Moscovici - sono convinto che potremo trovare un accordo".

Manovra - iniziato Vertice Conte-Tria-Juncker |Il premier : "Non litighiamo - we are friends" : C'è grande attesa per l'incontro a Bruxelles tra il premier Conte e il ministro Tria da una parte, e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra, con al centro la Manovra economica italiana e i paletti imposti dalla Ue. "La nostra porta resta aperta - ha detto Moscovici - sono convinto che potremo trovare un accordo".

Manovra - Vertice Juncker-Conte-Tria Di Maio : quota 100 solo l'inizio - obiettivo è quota 41 : La Manovra italiana e i paletti imposti dalla Ue saranno al centro dell'incontro di questa sera a Bruxelle s tra il premeir Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker, con i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis. 'La nostra porta resta aperta - ha detto Moscovici - sono ...

Manovra - Vertice Juncker-Conte-Tria. Di Maio : «Reddito e quota 100 non si toccano» : La Manovra italiana e i paletti imposti dalla Ue saranno al centro dell'incontro di questa sera a Bruxelles tra il premeir Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro dell'Economia,...