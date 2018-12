Ustica | la Cassazione conferma l' ipotesi del missile come causa della tragedia

Ustica - Cassazione : “Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture risarciscano Itavia. Appello decida se bastano 265 milioni” : La compagnia aerea Itavia deve essere risarcita dai ministeri della Difesa e delle Infrastrutture perché andò in dissesto finanziario in seguito al disastro di Ustica. E i 265 milioni di euro dovuti dalle casse statali, come stabilito dalla corte d’Appello di Roma potrebbero non bastare. È quanto ha stabilito la Cassazione respingendo i ricorsi dei due dicasteri e accogliendo quella società, secondo la quale quei soldi non sono sufficienti ...