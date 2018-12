Ustica, Cassazione: "Sì danni a Itavia"

: Strage Ustica, Cassazione: sì risarcimento Itavia, 265mln non bastano - SkyTG24 : Strage Ustica, Cassazione: sì risarcimento Itavia, 265mln non bastano - fattoquotidiano : Ustica, Cassazione: “Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture risarciscano Itavia. Appello decida se bastano 2… - HuffPostItalia : Ustica, la Cassazione conferma l'ipotesi del missile come causa della tragedia -

Laha confermato il diritto dia essere risarcita dallo Stato perché il suo dissesto finanziario è seguito al disastro aereo didel 1980 in cui morirono 81 persone. La Corte ha respinto i ricorsi dei ministeri della Difesa e dei Trasporti e ha infatti accolto quello della compagnia aerea, che chiede ulterioriperché dopo uno stop di 6 mesi fu costretta alla cessazione definitiva dell'attività per insolvenza. In appello era stata stabilita una cifra di 265mln per il risarcimento.(Di giovedì 6 dicembre 2018)