USA | gli piacevano i maschi | bimbo torturato e ucciso | madre e patrigno a processo

Marianna - madre di due figli - muore a 40 anni a caUSA di un male incurabile : Marianna Zanvettore, una donna di 40 anni madre di due figli, è morta a Chiampo, in provincia di Vicenza, a causa di una malattia incurabile.Continua a leggere

SoUSA : 'Ecco perché Ronaldo è il migliore al mondo' : Paulo Sousa parla a La Gazzetta dello Sport, dell'attaccante della Juventus e connazionale Cristiano Ronaldo: Quando io allenavo il Portogallo Under 16 lui era nell'Under 19: da ragazzino era già così,...

Negli USA : editing genetico sugli spermatozoi : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

USA : ragazza non trova la forza di togliersi la vita e assolda il suo killer online : Circa anno fa in Colorado, negli Stati Uniti, veniva trovato in un campo il cadavere di Natalie Bollinger, una ragazza 19enne: un colpo di pistola le aveva attraversato la testa fino ad arrivare alla nuca, nelle vene una massiccia presenza di eroina. Le indagini esclusero subito il suicidio per la dinamica dei fatti, sino ad arrivare all'arresto del colpevole, Joseph Michael Lopez, svelando un aspetto sconcertante: la vittima voleva suicidarsi ...

Gli operatori telefonici sono in crisi a caUSA della guerra dei prezzi : Tim, Vodafone e Wind Tre hanno registrato un calo dei profitti nell'ultimo trimestre, complice anche l'ingresso in campo di Iliad. L'articolo Gli operatori telefonici sono in crisi a causa della guerra dei prezzi proviene da TuttoAndroid.

RagUSA - il sindaco Cassì riceverà gli alunni del Maria Schininà : Il sindaco Cassì riceverà domani al Comune gli alunni che compongono l'orchestra dell'Istituto comprensivo ad indirizzo musicale “Maria Schininà”

Huawei - arrestata su richiesta USA Meng Wanzhou - direttrice finanziaria e figlia del fondatore : Arrestato a Vancouver Meng Wanzhou, direttore finanziario della cinese Huawei Technologies che ora rischia l'estradizione negli Usa, dove è in corso un'indagine per accertare se...

Importanti novità per gli ospedali di Vittoria e RagUSA : Ci sono Importanti novità per gli ospedali di Vittoria e Ragusa. Per il primo fondi dalla regione, per il secondo sentenza del Tar su polo cura ictus

Ilary Blasi - una paUSA dalla tv per “fare spazio” a Barbara D’Urso? La sua agenzia smentisce. E lei torna sul “caso Corona” : “Nessun accordo - non mi presto a pagliacciate” : “Francesco all’inizio mi ha detto: ‘Quando ci sposiamo smetti di lavorare e ti dedichi alla famiglia’. L’ho guardato negli occhi e gli ho spiegato che avrei lavorato: forse c’era un pizzico di gelosia in quella richiesta. Ma ha capito che era una priorità e mi ha lasciato fare”, Ilary Blasi si racconta in un’intervista a Liberi Tutti, allegato del Corriere della sera. La carriera della conduttrice era iniziata molto presto: “In fondo ...

"Caro Babbo Natale - desidero un rene per mio fratello" : la letterina commuove gli USA : Ha scritto una letterina a Babbo Natale e l'ha lasciata ai grandi magazzini Lowe's Home Improvement di Franklin, North Carolina. Nessuno è riuscito ad identificarla, ma le parole che la ragazzina di nome Kaitlyn ha scritto hanno colpito al cuore gli americani. Il suo desiderio più grande, infatti, è che il fratello possa ricevere un rene per il trapianto: è questo che ha chiesto a Babbo Natale.A scovare la letterina ...

Le migliori VPN da USAre per Netflix : caratteristiche e consigli : Netflix è un servizio di sempre maggiore successo, ormai è disponibile in molti paesi ed ogni mese aggiunge nuovi contenuti, fra serie anime e film. Purtroppo per questione di diritti non è possibile avere lo stesso catalogo in tutti i paesi, quindi ad esempio su Netflix USA sono disponibili serie TV e film molto diversi […] Le migliori VPN da usare per Netflix: caratteristiche e consigli