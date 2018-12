Usa fanno arrestare la leader di Huawei

Wsj - Usa fanno pressione su alleati : "Boicottate Huawei" : "Prodotti e soluzioni Huawei sono ampiamente usati in oltre 170 Paesi in tutto il mondo, servono 46 dei primi 50 operatori mondiali,aziende di Fortune 500 e centinaia di milioni di consumatori. Ci ...

Usa - studenti del Wisconsin fanno il saluto romano : la foto virale scatena polemiche : La foto , postata sul profilo Twitter della Baraboo School del Wisconsin e poi cancellata, è diventata virale in poche ore. Quel gesto valutato come un saluto nazista è arrivato anche all'attenzione della dirigenza dell’istituto che ha preso le distanze da quanto accaduto e ha comunicato l’apertura di un’inchiesta.Continua a leggere

"Le rivalità caUsano guerre che fanno morire di fame i bambini - come in Yemen" : E avverte che questa guerra grande, che oggi si combatte 'a pezzi' in tante zone del mondo, comincia dalle piccole cose, dalle piccole situazioni: 'La stessa guerra si fa a casa nostra, nelle nostre ...