Una medaglia d’oro di Berlino all’Atleticom We Run Rome 2018

Taekwondo - World Poomsae Championship Taipei 2018 : dominio della Corea - nessUna medaglia per gli azzurri : Da giovedì 15 ad oggi, domenica 18 novembre, si sono svolti presso l’University of Taipei Gymnasium di Taipei i Campionati Mondiali di Forme, organizzati dalla World Taekwondo Federation. Nell’occasione 1274 atleti per 59 paesi si sono cimentati nelle due discipline in programma: da un lato la tradizionale dimostrazione tecnica delle forme (Poomsae in Coreano), dall’altro lato la spettacolarità dell’innovativa gara ...

Ciclismo - Elia Viviani pronto per il rientro su pista : corsa verso le Olimpiadi 2020. Marco Villa : “A Tokyo per Una medaglia” : Dopo una bella vacanza a Lampedusa, Elia Viviani è pronto per tornare in sella e iniziare la nuova stagione con largo anticipo rispetto alla maggior parte dei colleghi. Il veronese, infatti, reduce da un’annata stellare caratterizzata da ben 18 successi (professionista più vincente al mondo nel 2018), sarà protagonista delle prove su pista in calendario nelle prossime settimane: il Campione Olimpico dell’omnium ha infatti nel mirino ...

Nuoto - il ritorno di Federica Pellegrini nei 200 sl. Le possibili avversarie sulla strada verso Una medaglia a Tokyo 2020 : La notizia è nota: Federica Pellegrini torna a cimentarsi nei suoi 200 stile libero dopo la stagione transitoria vissuta nella velocità. Dopo il trionfo di Budapest, la veneta aveva deciso di tirare un po’ il fiato e pensare a cosa fare per il proprio futuro, programmando la preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. E così Federica ci riprova, per esprimere al meglio se stessa e sublimare la sua nuotata. Una ragazza che in ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Mirco Scarantino ad Ashgabat per cancellare l’ultima delusione iridata sognando Una difficile medaglia : I Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi sono ormai alle porte, infatti le prime gare prenderanno il via giovedì 1 novembre ad Ashgabat, in Turmenistan. Una delle punte di diamante della spedizione azzurra è sicuramente Mirco Scarantino, che sarà impegnato nella categoria 55 kg (non olimpica) venerdì 2 novembre alle ore 16.00 italiane. Il 23enne azzurro è reduce da una stagione complicata in cui ha dovuto cedere lo scettro di Campione ...

Combinata nordica - Samuel Costa : “Mi avevano detto che avrei smesso - ora sono rinato e sogno Una medaglia ai Mondiali” : ESCLUSIVA OA SPORT – Samuel Costa ha finalmente visto la luce. Dopo un anno costellato da infortuni ed operazioni a catena, nel quale si è materializzato anche lo spettro dell’addio all’attività agonistica, ora il 25enne altoatesino è tornato a sentirsi un atleta a tutti gli effetti. E dire che, nella stagione 2016-2017, era diventato il punto di riferimento della Nazionale italiana di Combinata nordica, conseguendo ben sei ...

Marta Bassino - si riparte : 'Sto bene - pronta per Una medaglia ai Mondiali' : La 22enne piemontese è ancora alla ricerca della prima vittoria in Coppa del Mondo e questa deve essere la stagione della consacrazione. "Quest'anno, senza le Olimpiadi, il mio appuntamento clou sarà ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Chiara Pellacani a caccia di Una medaglia dai tre metri : L’Italia schiera l’asso nei Tuffi alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Nella prova odierna dei 3m femminili si presenterà sul trampolino, infatti, Chiara Pellacani. La giovane romana va a caccia di una medaglia per coronare un anno magico, che l’ha vista conquistare un’indimenticabile medaglia d’oro agli ultimi Europei nel sincro in coppia con Elena Bertocchi. Sarà una gara ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Sofia Tomasoni a caccia di Una medaglia nella Final Race di kiteboard - Spagnolli-Fava fuori dai giochi per il podio nel Nacra 15 : Il programma della Vela ai giochi Olimpici Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina) oggi volge al termine con l’assegnazione delle medaglie nella gara mista dei Nacra 15 e nelle due competizioni di kiteboard. L’Italia non vuole fermarsi dopo le due splendide medaglie conquistate ieri nel windsurf con Giorgia Speciale (oro) e Nicolò Renna (argento), infatti ci sono ancora delle possibilità di podio nel ...

Vela – Olympic Youth Games : quinta giornata di regate - Renna e Speciale si giocano Una medaglia : I due atleti azzurri scendono oggi in acqua per conquistare una medaglia agli Olympic Youth Games La quinta giornata di regate con i suoi 14° è stata la più fredda dall’inizio degli Youth Olympic Games di Buenos Aires. Il Club Nautico San Isidro è stato battuto da un vento sui 10/15 nodi che soffiava in direzione est/nord est. Il livello dell’acqua era alto a causa della pioggia caduta e del vento da sud est che ha soffiato ...

Golf - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alessia Nobilio in testa dopo due giri. L’azzurra va a caccia di Una medaglia : L’Italia sogna una medaglia nel torneo femminile di Golf alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. dopo due giri in testa alla classifica c’è Alessia Nobilio, che ha uno score di perfetta parità con il par, frutto di un primo giro da 68 colpi (-2) e di un secondo da 72 (+2). Tanti rimpianti per come si è chiusa la giornata, visto che Nobilio nelle ultime tre buche ha realizzato un doppio bogey (alla sedici) e un bogey (alla ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Crociani BRONZO nel triathlon! Di Veroli nella scherma in corsa per Una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Martina Favaretto a caccia di Una medaglia nel fioretto : Cominciano domani le Olimpiadi Giovanili a Buenos Aires ed inizia anche il programma della Scherma con le prove individuali di sciabola maschile e fioretto femminile. In gara ci sarà anche l’azzurra Martina Favaretto, che punta subito a conquistare la prima medaglia per l’Italia dalle pedane argentine. Una stagione importante quella di Favaretto, che vuole salire anche sul podio olimpico giovanile per completare il suo ottimo 2018. ...