Una manovra tutta Tax e No Jobs

Manovra - vertice a Palazzo Chigi : si cerca Una soluzione alla trattativa con Bruxelles : ... Giuseppe Conte, i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il collega ai Rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro e il sottosegretario all'Economia Massimo ...

Fondo orfani femminicidio - Salvini evita il tema : “Il Senato potrà eventualmente migliorare Una manovra già positiva” : Conferenza stampa di Matteo Salvini a Montecitorio assieme ai ministri Marco Bussetti e Lorenzo Fontana per presentare un progetto di legge che reinserisce la materia di educazione civica obbligatoria nelle scuole. Il leader della Lega chiede ai giornalisti solo domande sul tema oggetto della conferenza stampa. E alla nostra richiesta di chiarimenti sull’emendamento di Forza Italia per incrementare di 10 milioni di euro il Fondo per gli ...

Manovra - stangata sull'auto : Una tassa sui veicoli benzina e diesel. Grandi case in rivolta : L'emendamento è stato approvato nella notte. Neanche il tempo di darlo alle stampe, che la levata di scudi è stata unanime. La norma, proposta dal Movimento Cinque Stelle e...

Manovra - Padoan : “Capolavoro di autolesionismo. Produrrà Una brusca frenata dell’economia” : “C’è il rischio di una frenata brusca e di una inversione dell’economia italiana. Con una Manovra che non c’è si distrugge la fiducia, costruita con pazienza, cosa che produce danni veri. Ripristinarla richiederà tempo, come governo intende avere una prospettiva di legislatura, non è chiaro”. Lo ha detto l’ex ministro del Tesoro Piercarlo Padoan (Pd) intervenendo in Aula alla Camera nella discussione generale sulla Legge ...

Manovra 2019 - Una sovrattassa per le nuove auto con emissioni oltre i 110 g/km di CO2 : Una nuova imposta proporzionale alle emissioni di anidride carbonica. Alla tassa saranno soggetti tutti coloro che tra l'1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 acquisteranno, anche in leasing, e immatricoleranno una macchina nuova o precedentemente targata allestero con emissioni di anidride carbonica (CO2) a partire da 110 g/km. Limposta sarà progressiva allaumentare delle emissioni sulla base del seguente schema:110-120 g/km: 150 120-130 g/km: ...

Manovra economica : inserito emendamento che istituisce Una tassa sulle emissioni di CO2 : Ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto all'assemblea pubblica dell'Anfia, l'Associazione Nazionale della Filiera dell'Industria Automobilistica. Il Premier ha assicurato agli operatori presenti che il Governo è attento alla situazione che sta vivendo il comparto in questo momento storico. Ma, in quest'occasione, si sarebbe appreso che la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato l'introduzione nella ...

Manovra - con la tassa sulle emissioni Una Panda benzina paga più di Una Bmw diesel : Una Panda che paga più di una Bmw da 50mila euro, l'ibrida Toyota Rav4 non solo fuori dagli incentivi all'acquisto ma anche tassata e, in generale, un forte vantaggio per le vetture diesel. Sono ...

Di Maio : con Ue nessUna guerra e nessUna resa sulla manovra : Roma, 5 dic., askanews, - 'Non c'è nessuna guerra con l'Europa e nessuna resa, non cambia niente. Il 2,4%, il 3%? Il reddito di cittadinanza e la quota 100 non si toccano, come sono partite e come ...

Conte sulla manovra : "Martedì andrò da Juncker con Una proposta" : "Vedrò Juncker martedì prossimo (11 dicembre, ndr) a Strasburgo. Sto lavorando alla nostra proposta, sono ottimista". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista all'AdnKronos, spiegando di aver sentito il presidente della commissione Ue al telefono nel pomeriggio di oggi, 5 dicembre e anticipando che andrà all'appuntamento con la proposta del governo sulla manovra economica.

Manovra - con bonus-malus emissioni Panda paga più di Una Bmw : Roma, 5 dic., askanews, - Una Panda che paga più di una Bmw da 50mila euro, l'ibrida Toyota Rav4 non solo fuori dagli incentivi all'acquisto ma anche tassata e, in generale, un forte vantaggio per le ...

