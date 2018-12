Una Liguria da Nobel | fiori e sapori liguri protagonisti a Stoccolma alla cerimonia dei

Maltempo Liguria : sul fondale di Portofino un “paesaggio lUnare” : La mareggiata di fine ottobre che ha investito il Levante della Liguria ha trasformato (e devastato) il fondale a Portofino: è stato descritto come un “paesaggio lunare” dai componenti del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, impegnati ieri in una immersione di addestramento nella zona. Il moto violento del mare ha strappato via vegetazione e molluschi dal fondale, hanno raccontati i Vigili del Fuoco. L'articolo Maltempo ...

Maltempo - nessUna tregua in Liguria : si cerca un uomo in un torrente - frane a Genova : Il Maltempo non concede alcuna tregua alla Liguria, colpita di nuovo da forti piogge che hanno provocato allagamenti sulla costa e smottamenti e frane sulle colline, dove una frazione di Genova, in Val Varenna, è rimasta isolata per il crollo di un pezzo di strada. I vigili del fuoco stanno cercando una persona che era accampata con una tenda vicino al torrente Varenna ed essere stata travolta dalle acque in piena durante la notte. Il nubifragio ...

Accadde oggi : nel 1970 Una delle peggiori alluvioni in Liguria - con 44 morti e oltre 400 mm di acqua caduta : Il 7 ottobre del 1970 ha visto una delle più grandi alluvioni colpire la Liguria, e in particolare Genova. Piogge torrenziali investirono il territorio genovese fra il 7 e l’8 ottobre, scaricando quantitativi impressionanti di acqua: a Bolzaneto, quartiere periferico, una stazione amatoriale misurò ben 948 mm di pioggia in meno di 24 ore, ovvero più della media di precipitazioni annuali di molte località italiane. Sui rilevi collinari alle ...

La Liguria ancora Una volta reagisce | : Per il presidente della Regione Toti i danni potrebbero superare i 100 milioni di euro. Migliaia di liguri al lavoro per far fronte alle tante emergenze. Il sindaco di Santa Margherita: «quel pino rimasto intatto a Portofino è il simbolo della nostra determinazione»

Maltempo - gli esperti : “la tempesta del 29 Ottobre segna la storia della navigazione - in Liguria Una Storm-Surge da Uragano” : Lunedì 29 Ottobre la tempesta che ha colpito l’Italia non è stata una normale perturbazione autunnale: fosse stato un ciclone tropicale, sarebbe stato classificato sulla scala Saffir-Simpson come un Uragano di 3ª categoria. Soprattutto in Liguria, gli effetti al suolo sono stati catastrofici per tutto il litorale da Ventimiglia a Sarzana con venti a 180km/h e onde alte più di 10 metri. Gli esperti Gianfranco Meggiorin, di Navimeteo Marine ...

Maltempo in Liguria : il mare distrugge i litorali e invade i paesi come uno tsUnami : Immagini impressionanti arrivano dalla Liguria, la tempesta si abbatte sui litorali. Distrutti i porti e le coste. Il devastante ciclone extra-tropicale che ieri ha investito tutta Italia, causando...

Maltempo - Liguria devastata : venti a 170 km/h e onde da 10 metri - “Una mareggiata così non si vedeva da anni” : “Sono ancora molto rilevanti i venti da sudovest, ancora molto intensi per esempio a Fontana Fresca in provincia di Genova con raffiche ben superiori ai 170 chilometri orari. Sul livello del moto ondoso le osservazioni per ora disponibili ci danno 6 metri di onda significativa e più di 10 metri di onda massima a Ponente, questo ci fa presumere che a Levante siano superati“, hanno spiegato i tecnici durante il punto stampa di ieri ...

Allerta Meteo Liguria - prolungato l’allarme “rosso” : è Una “tempesta perfetta” - attesa mareggiata “storica” : È scattata alle 12 di oggi, lunedì 29 ottobre, l’Allerta Meteo rossa per pioggia sulla zona C in provincia della Spezia, Tigullio e Fontanabuona. In questo momento tutta la Liguria è in stato di Allerta rossa, ad esclusione del ponente che è in arancione. Val di Vara, Cinque Terre e spezzino sono state le zone al momento più colpite dalle forti piogge, con un picco a Monterosso di 140 millimetri da mezzanotte: lo hanno reso noto il ...

Frana nella notte a Crotone - 4 morti : stavano sistemando Una condotta fognaria Veneto e Liguria : allerta meteo : Quattro persone sono decedute a causa di una Frana caduta durante l’esecuzione di alcuni lavori di emergenza. Tra le vittime anche Massimo Marrelli, titolare del gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie della zona

Nella notte c’è stata Una rivolta nel carcere di Sanremo - in Liguria : I detenuti hanno protestato contro il sovraffollamento della struttura: due agenti sono rimasti feriti, i rivoltosi sono stati isolati The post Nella notte c’è stata una rivolta nel carcere di Sanremo, in Liguria appeared first on Il Post.

Maltempo - in Sardegna allagamenti e evacuazioni. Dispersa Una donna. Allerta in Liguria : Peggiora la situazione in Sardegna, in particolare nel Sud, dove è piovuto ininterrottamente tutta la notte, e proseguono i temporali cominciati due giorni fa. Una donna di 60 anni è Dispersa dalle 3 del mattino nelle campagne di Assemini, a circa 10 chilometri da Cagliari. Era a bordo di un’auto, assieme al marito e tre figlie, rimasta bloccata n...