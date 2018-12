Una gang di bulli costringe con le minacce un 13enne a rubare in casa soldi e gioielli

Arturo - 17enne aggredito da Una baby gang a Napoli : 'Solo uno dei parenti mi ha chiesto scusa' : Arturo Puoti fu eggredito e accoltellato dai membri di una baby gang a Napoli, in pieno centro, a dicembre dell'anno scorso. L'allora 17enne rischiò di perdere la vita, ma oggi sta meglio e si ...

Gang aggredisce ciclista e lui arriva in ospedale con Una lama conficcata nel cranio : Una Gang lo ha aggredito per rubargli la bicicletta e durante la colluttazione uno dei malviventi gli ha conficcato un coltello in testa. Il ciclista, miracolosamente, è sopravvissuto e sulle sue gambe si è diretto al più vicino ospedale per farsi curare.L'assurda vicenda a Cape Town, in Sud Africa, e Shaun Wayne è la vittima della violenza.Il 34enne si è recato al pronto soccorso con la lama di 15 centimetri dentro il cranio e alla sua vista il ...

Wolfgang Fischer racconta Una scena di Styx : “Girare in mare aperto è stato molto difficile. Eravamo in dieci sulla stessa barca e con le onde avevamo tutti il mal di mare”, dice il regista. Leggi

Studente 15enne ucciso da Una gang davanti a un fast food di Londra : 116 omicidi da inizio anno : Uno Studente di 15 anni è stato pugnalato a morte dai membri di una gang armati di machete mentre si trovava fuori da un takeaway, a soli 100 metri da casa. Jay Hughes, conosciuto dagli...

Hannah - stuprata e uccisa da Una gang a 21 anni : i suoi carnefici ridono in tribunale : "Non riesco a sentire cosa hanno fatto a mia figlia", ha dichiarato in Aula il padre di Hannah Cornelius, a 21enne aggredita, sequestrato e brutalmente stuprata dal branco perché si era fermata con la sua auto per dare un passaggio ad un suo amico di scuola.Continua a leggere

Difende l'amica dagli insulti di Una baby gang - quattordicenne pestato a sangue a Trieste : Ha difeso una sua amica adolescente, presa di mira da una baby gang, ed è stato picchiato a sangue. È successo a Trieste, nel rione periferico di Opicina. Il quattordicenne è stato "punito" per aver difeso da un gruppo di ragazzini la giovane, che era stata presa di mira con volgari apprezzamenti a sfondo sessuale. L'episodio è avvenuto verso sera nei pressi del cimitero, in una zona buia e praticamente deserta. I due ...

Como - baby gang danneggia 60 auto in Una notte : "Ci annoiavamo" : "Non sapevamo cosa fare". Così si sono giustificati i cinque ragazzini che hanno danneggiato numerosi mezzi in una sola notte in Valle Intelvi (Como). Sassi contro i finestrini, martellate alle carrozzerie e gomme tagliate: sono oltre 60 i veicoli presi di mira, tra automobili, autobus e un trattore.Gli autori del raid hanno dai 15 ai 18 anni e sono stati tutti rintracciati e denunciati a piede libero. Il più grande del gruppo ha preso di ...

Hannah - violentata e uccisa a sassate da Una gang : provò a offrire sesso in cambio della salvezza : Hannah Cornelius è morta a soli 21 anni dopo essere stata violentata e uccisa a sassate da una gang. La ragazza aveva provato a intervenire per aiutare un amico in difficoltà: si era fermata con la sua auto per aiutare un compagno di studi che la gang stava prendendo in giro e provocando, ma il suo gesto aveva scatenato l'ira dei malviventi.Continua a leggere

21ENNE UCCISA IN SUDAFRICA - VOLEVA DIFENDERE UN AMICO/ Città del Capo : brutale aggressione di Una gang : 21ENNE UCCISA in SUDAFRICA, VOLEVA DIFENDERE un AMICO: brutale aggressione di una gang a Città del Capo, violentata e assassinata la vittima dopo tentativo di rapina a un compagno di corso(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 23:23:00 GMT)

Yi Gang : "mantenere Una stabilità ragionevole della liquidità" : In realtà, attualmente la base dell'economia cinese è buona, la prevenzione e il controllo dei rischi finanziari hanno ottenuto dei progressi e vi è un'enorme potenzialità di crescita intera. Yi Gang ...

Arezzo - accerchiato da Una baby gang e picchiato selvaggiamente davanti alla figlioletta : L’episodio a San Giovanni Valdarno, nella provincia di Arezzo. A finire in ospedale un trentenne residente in zona. L’uomo è stato aggredito da una decina di ragazzini mentre si trovava con la figlioletta di pochi mesi e la compagna. Aveva rimproverato quei giovani che continuavano a gettare sassi.

Stuprata a 21 anni e uccisa a sassate da Una gang : Voleva aiutare un amico in difficoltà, ma ha pagato la sua generosità con la vita. Hanna Cornelius, 21enne di Città del Capo è stata violentata per ore e poi uccisa a...

Napoli. Scampia lotto 582 : sgominata Una gang di 12 spacciatori : I Carabinieri di Napoli hanno compiuto un blitz in una piazza di spaccio a Scampia. E’ stata smantellata una gang di 12

Pisa - coppia di ragazzi gay picchiata e insultata da Una baby gang : Picchiati e insultati perché gay, in strada, a Pisa. Due ragazzi, una coppia di fidanzati di 24 anni, è stata presa di mira, ieri, da una baby gang. Il fatto è stato denunciato...