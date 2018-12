Un contratto firmato dall' Italia con Stati Uniti e Germania costringe il nostro Paese a

Universiadi a Napoli - firmato il contratto con Costa Crociere per la nave dell'accoglienza : Il commissario per le Universiadi Napoli 2019 Gianluca Basile, e il direttore generale di Costa Crociere Neal Palomba, hanno firmato oggi il contratto per la nave da crociera della compagnia di ...

Bomi Group ha firmato un contratto di 3 anni con Guerbet in Brasile : A seguito dell'acquisizione della nord-americana Mallinckrodt, Guerbet ha quasi raddoppiato le proprie dimensioni in Brasile e nel resto del mondo. L'azienda si era presto resa conto che il magazzino ...

Nova Re SIIQ - firmato contratto locazione per immobile Bari : Nova Re SIIQ ha sottoscritto con il Ministero della Giustizia il contratto di locazione per l'immobile di Bari, che sarà dal 2019 la nuova sede del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica ...

F1 – Finalmente l’ufficialità : Kubica torna a gareggiare dopo 8 anni - firmato il contratto con la Williams : Kubica è ufficialmente tornato: la Williams ha annunciato l’ingaggio del pilota polacco per la stagione 2019 di F1 Mancava ormai solo la conferma ufficiale che, come previsto, è arrivata oggi, alla vigilia del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione 2018 di F1: Robert Kubica tornerà a gareggiare dal 2019. dopo 8 anni di assenza dal circuito a causa del brutto incidente in una gara di rally, il polacco potrà tornare protagonista ...

La cantante statunitense Taylor Swift ha firmato un contratto con la Universal Music Group e lascerà la sua storica casa discografica : La cantante statunitense Taylor Swift ha firmato un contratto con la Universal Music Group e lascerà la sua storica casa discografica, la Big Machine Label Group. L’accordo tra Swift e Universal, una delle più grandi case discografiche del mondo, è stato

Fincantieri - firmato contratto per hub crocieristico in Cina : L'Amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono e il sindaco del distretto di Baoshan della città di Shanghai Fan Shaojun hanno firmato i contratti relativi alla creazione di un hub di settore, ...

Firmato in rubli il contratto per sistemi anti-missile S-400 tra Russia e India - : Il contratto per la fornitura dei sistemi di contraerea S-400 all'India è stato stipulato in rubli, ha affermato il vice premier russo Yury Borisov. In precedenza era stato riferito che la Russia ...

Meghan Markle e quel «contratto di gravidanza» firmato dall’ex marito : Meghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al pancinoMeghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al pancinoMeghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al pancinoMeghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al pancinoMeghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al pancinoMeghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al pancinoMeghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al pancinoMeghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al ...