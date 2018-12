Ufficiale Jova Beach Party 2019 | il tour di Jovanotti nelle spiagge con WWF | info

optimaitalia

(Di giovedì 6 dicembre 2018)Ilè finalmente. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Lorenzo Cherubini ha sciolto le riserve sui progetti futuri e ha confermato di aver organizzato unper il prossimo anno, dopo il successo dellanée dedicato a Oh, vita!Si parte dal mese di luglio con un progetto monumentale di cui ha presentato il rendering, nel quale rimane fisso l'intento di lasciare la spiaggia più pulita del momento precedente all'installazione dell'impianto. Per questo,si svolgerà in collaborazione con WWF per la riduzione della plastica in mare con obiettivo di eliminazione per il 2030. In conferenza stampa anche Donatella Bianchi, che ha spiegato più diffusamente quali siano gli estremi della collaborazione con l'organizzazione deldinotti. Ilsarà completamente diverso dai concerti classici ai quali ...