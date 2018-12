Uccide il marito che la violenta | il tribunale l’assolve | “Ha esercitato un suo diritto”

Uccide i figli e si suicida - le due lettere che Marisa Charrère ha lasciato al marito : Marisa Charrère era un’infermiera del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Aosta. Sposata con Osvaldo Empereur, aveva due figli di 7 e 9 anni: Nissen e Vivien. Due giorni fa ha preso dei farmaci in ospedale e ha preparato del veleno, Uccidendo i suoi bambini con una puntura. Poi ha scritto al marito: ”Mi hai spento il sorriso”. Mi hai fatto soffrire: ”Adesso soffrirai tu”. Quindi ha afferrato l’ultima siringa, se l’è ...

Aosta - mamma Uccide i figli di 7 e 9 anni e poi si suicida. La lettera al marito : “Ora soffri tu” : Marisa Charrère, infermiera del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Aosta, sposata con Osvaldo Empereur, aveva due figli di 7 e 9 anni: Nissen e Vivien. Due giorni fa ha rubato dei farmaci in ospedale e ha preparato del veleno, uccidendo i suoi bambini con una puntura. Poi si è iniettata lo stesso composto. A trovare i corpi è stato proprio il marito. La donna aveva lasciato anche delle lettere...Continua a leggere

Incinta all’8° mese - l’ex marito la Uccide con un colpo di balestra : il piccolo è grave : Sana Muhammad, 35enne, stava facendo il bucato nella cucina della sua casa nella periferia di Londra, quando l'ex marito ha fatto irruzione nella proprietà e la uccisa davanti ai figli e al nuovo compagno. La donna è morta praticamente sul colpo, il piccolino è stato fatto nascere con parto cesareo, ma è in condizioni disperate.Continua a leggere

'Quello che non Uccide fortifica' Clio Evans mostra le cicatrici in solidarietà al marito Lele Spedicato : 'Ora espongo queste cicatrici come gesto di solidarietà verso il mio amore Lele e verso coloro che stanno lottando per la guarigione. Con il giusto atteggiamento possiamo auspicare a superare le ...

Trame Il Segreto : Julieta vuole Uccidere il marito - Francisca ridotta ad un vegetale : Il Segreto di Puente Viejo in onda su Canale 5 continua ad appassionare milioni di telespettatori. Nelle prossime puntate, Julieta scoprira' che Prudencio ha ucciso Saul o almeno questo è quanto Fernando le fara' credere. Accecata dall'odio, tendera' una trappola al marito, con la chiara intenzione di assassinarlo. Una mano misteriosa impedira' il gesto estremo. Nel frattempo Francisca verra' rinchiusa in sanatorio e, in to a ripetute torture ...

Alessandria - si allontana da casa e si Uccide nella Panda con la pistola del marito : Daniela Valiante, la 47enne di Gavi scomparsa venerdì 12 ottobre, è stata trovata cadavere nei boschi di Grondona. Si sarebbe tolta la vita sparandosi. Oltre al marito, Daniela lascia un figlio in tenera età. .Continua a leggere

Uccide il marito che aveva tentato di violentare la figlia : scarcerata dopo un mese : Soledad Magdalena, una donna di Berazategui, in Argentina, all’inizio di settembre ha ucciso il marito Cristian Senra. "Era ossessionato da mia figlia e diceva che era la causa della fine del nostro matrimonio. Ho solo cercato di difenderla" ha spiegato la 37enne che dopo poco più di un mese ha potuto riabbracciare i tre figli.Continua a leggere

Urbania - marito arrestato per mazzette : 45enne si Uccide lanciandosi da ponte/ Ultime notizie - "è colpa mia" : : Urbania, marito arrestato per mazzette: 45enne si uccide lanciandosi da ponte. Ultime notizie Pesaro e Urbino, "è colpa mia": spunta una lettera della donna(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 09:41:00 GMT)

Marito indagato per le tangenti - la moglie si Uccide buttandosi dal ponte alto 25 metri : Il Marito era il funzionario pubblico in servizio presso l'Unione Montana alto Metauro arrestato pochi giorni fa. Si è uccisa gettandosi da un ponte a Urbania, nelle Marche, da un'altezza di 25 metri.Continua a leggere

