Tumori | Gianni Minoli | “Il cancro ha già perso e vi spiego perchè”

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Giovanniè intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Lo storico giornalista ha parlato del suo rapporto con la Rai: “Un amore da sempre. Nella mia generazione sono quello che amava la televisione quando tutti volevano fare i giornalisti della carta stampata perché pensavano che la televisione fosse una cosa di secondo livello, meno seria, meno nobile. Ora li vedo correre tutti come lepri cercando di trovare un posto in televisione. Il mio per la televisione è stato un amore generazionale, come i ragazzi di oggi amano la rete io amavo la televisione. Sentivo che era un mezzo generazionale. Il mio mezzo generazionale. Mio e di quelli come me che se ne accorgevano”.Sulle sue passioni: “L’argomento che fin da bambino ...