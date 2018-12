Troppe case vuote a Okutama | il Giappone le regala a chi ne fa richiesta | inclusi gli

Maltempo - alluvione a Palermo : a Casteldaccia “ci sono Troppe case abusive” : Nel Palermitano, a Casteldaccia, dove sono morte 9 persone, il fiume Milicia era esondato già altre volte, ma non ha mai fatto paura come ieri notte: “Altre volte le acque del fiume hanno invaso le strade ma mai era accaduta una cosa del genere,” raccontano i residenti del Comune. Alcuni dicono: “Siamo vivi per miracolo, per un caso“, mentre altri ammettono che nell’area “ci sono troppe case abusive“, e ...