Triumph Speed Twin | nasce una nuova icona delle performance FOTO

sportfair

: Nuova Speed Twin 2019: il ritorno di una leggenda Triumph. Una nuova generazione di Modern Classic con l'intramonta… - TriumphMotorIT : Nuova Speed Twin 2019: il ritorno di una leggenda Triumph. Una nuova generazione di Modern Classic con l'intramonta… - ss812 : #Triumph Speed Twin 2019 - La presentazione di Parigi - ReportMotori : Stile e maneggevolezza per la nuova Triumph Speed Twin su -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) La nuovissimaoffre, nel suo segmento, un nuovo standard per la guida, con un riding style moderno e preciso Una rivoluzione nel mondo motociclistico di allora, la primadel 1938, con il primo motore bicilindrico parallelo di successo racchiuso in un telaio che cambiava le regole del gioco, fu una rivelazione da guidare. La sua maneggevolezza e l’eccellente reattività hanno fatto sì chediventasse la marca numero uno al mondo per prestazioni e guida dinamica, stabilendo un riferimento per tutto ciò che venne dopo, e guadagnandosi una reputazione globale per essere la prima vera “motocicletta da guidare”.Per il 2019, la nuovissima1200cc reintroduce questo illustre nomenella linea Modern Classic, fissando un nuovo standard in termini di maneggevolezza e offrendo un nuovo punto di riferimento tra le ...