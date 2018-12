Trasporto pubblico | Campo | Regione destina fondi senza correggere sprechi

Campidoglio : ponte Pasa riapre al transito dei bus del Trasporto pubblico : Roma – Il ponte Principe Amedeo di Savoia Aosta (P.A.S.A.) è stato riaperto al traffico di autobus e mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, dopo la fine dei lavori necessari alla messa in sicurezza dell’infrastruttura. L’iter si è concluso con il collaudo tecnico dell’opera che ha consentito la riapertura del ponte al servizio del trasporto pubblico, che da oltre due anni era costretto a deviazioni. Viene dunque ripristinato un collegamento ...

Trasporto pubblico Locale : intesa raggiunta per ripartire 985 milioni del Fondo Nazionale : raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata sullo schema di Decreto per il riparto del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale per il 2018. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e ...

Torino-Lione : lo storytelling sulla Tav come distrazione di massa dai problemi del Trasporto pubblico - 15/11/2018 - : Al contempo, mentre ai cittadini si chiede di metter mano al portafoglio perché le loro auto diesel , anche le Euro 6, per la cronaca, non possono più circolare, il parco autobus delle aziende ...

Ferentino Virgili : 'Trasporto pubblico e sicurezza - priorità per i cittadini!' : ... per il Comune di Ferentino, specialmente nei punti più sensibili del centro storico e di tanti altre zone, dove si sono verificati gravissimi fatti di cronaca, furti e rapine su tutti. Senza ...

Atac - Roma al voto sul Trasporto pubblico - Tanti rimandati indietro perché non avevano la tessera elettorale : L'APPELLO DI SABRINA FERILLI: "ANDATE A VOTARE" - "Domenica c'è un referendum importante sulla gestione di Atac, un referendum del quale non si parla: io andrò a votare, il mio voto ci sarà". Così in ...

Referendum Atac - i romani votano sul Trasporto pubblico : Si vota fino alle 20. Serve il quorum del 33%, ma c'è l'incognita del ricorso al Tar. Pd e FI favorevoli alla liberalizzazione, no di M5s e Lega

Atac - urne aperte a Roma per il referendum sul Trasporto pubblico - : Sono 2,4 milioni i Romani che fino alle 20 possono votare. Due le domande: una sull'affidamento dei servizi di trasporto tramite gare pubbliche e l'altra sulla possibilità di creare nuovi servizi di ...

Oggi a Roma il referendum sulla liberalizzazione del Trasporto pubblico : Urne aperte dalle 8 alle 20, i seggi sono quelli dove si vota per le elezioni politiche ed amministrative - Urne aperte Oggi a Roma dalle 8 alle 20. Si vota per il referendum consultivo, i seggi sono ...

Roma - urne aperte per il referendum 'Atac' sul Trasporto pubblico : urne aperte oggi a Roma fino alle 20 per il referendum consultivo sulla messa a gara del trasporto pubblico locale della Capitale, promosso dai Radicali. Sono circa 2,4 milioni i Romani che potranno ...

Referendum Atac - Roma alle urne sul Trasporto pubblico : Roma al voto per il Referendum sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico . alle urne, aperte fino alle 20, sono chiamati circa 2,4 milioni di Romani. Il Referendum è promosso dai ...

Referendum Atac sul Trasporto pubblico - per cosa sono chiamati a votare i romani : Roma va alle urne per un Referendum. Quasi 2,4 milioni di cittadini della capitale sono chiamati a votare domenica 11 novembre per decidere se liberalizzare il servizio di trasporto pubblico della città e affidarlo attraverso gare pubbliche. Ora è affidato ad Atac, azienda municipalizzata in gravi difficoltà economiche, ma potrebbe aprirsi a nuove società. DOVE E QUANDO Si vota domenica 11 novembre dalle 8 alle 20. I seggi sono quelli ...

Referendum Atac - Roma alle urne domenica sul Trasporto pubblico : Si vota dalle 8 alle 20. Serve il quorum del 33%, ma c'è l'incognita del ricorso al Tar. Pd e FI favorevoli alla liberalizzazione, no di M5s e Lega

Roma : referendum sul Trasporto pubblico - ecco come si vota : Roma, 8 nov., askanews, - Per il successo di un referendum con il quorum fissato al 33% degli aventi diritto - nel caso di Roma almeno 650-700mila cittadini da far esprimere - è fondamentale che l'...

Referendum Trasporto pubblico : tutto quello che c’è da sapere : Domenica 11 novembre 2018 i cittadini di Roma sono chiamati a esprimere il proprio voto in merito al futuro del Trasporto Pubblico della città, attualmente gestito per l’80% dall’ATAC (il 20% delle linee di superficie periferiche sono infatti affidate al consorzio “provato” Roma Tpl). Il Referendum, sia ben chiaro, non mette in gioco la privatizzazione del Trasporto urbano: con il SI’ e con il NO, infatti, i romani ...