Tra i dimenticati di Londra dove l’Ue è il male

Manovra - non aumentano le deTrazioni per le spese veterinarie - Michela Brambilla : 'Dimenticati milioni di proprietari di animali' : "Anche per i proprietari di animali d'affezione, con il "governo del cambiamento" non cambia niente". Così Michela Vittoria Brambilla , presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e ...