Totti al Bambino Gesù | vi aiuterò a costruire il nuovo ospedale

Totti in visita all’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma : Grande festa all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per la visita a sorpresa di Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso si è intrattenuto con i bambini in ludoteca e poi ha visitato i reparti di Cardiologia, Medicina dello Sport e Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica. Totti ha incontrato la presidente dell’Ospedale, Mariella Enoc, e il direttore generale, Ruggero Parrotto, concludendo la visita con un ...

