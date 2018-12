Tossisce talmente forte da espellere una parte del polmone

caffeinamagazine

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Un colpo di tosse violentissimo. Tanto da fargliun pezzo di. È successo negli Stati Uniti ad un uomo di 36 anni che era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Medical Center di San Francisco a causa di una insufficienza cardiaca. Il caso clinico è stato ricostruito sulle pagine del New England Journal of Medicine dai chirurghi dell’Università della California che aveva in cura il paziente.Al paziente era stato implementato un pacemaker proprio per via di questi suoi problemi, ma durante la prima settimana di trattamento è successo qualcosa di davvero incredibile: l’uomo ha cominciato a tossire violentemente, e durante uno di quei violenti attacchi di tosse ha finito per tirar fuori dalla bocca un albero bronchiale, organo composto da molti “tubi” deputati a distribuire l’aria ai polmoni. Il paziente, che si è ritrovato così senza un, è morto ...