Palermo : Torna in acqua la tartaruga 'Biagio' : Domani, nello specchio d'acqua antistante la Baia del Corallo in via Plauto a Palermo, saranno liberate tre tartarughe della specie Caretta caretta curate e riabilitate presso il Centro di referenza ...

Tornano il maltempo e le bombe d'acqua - dalle 17 è allerta arancione in Campania : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato una allerta meteo arancione su gran parte della regione a partire dalle ore 17 di oggi e per le successive 24 ore, in considerazione del quadro ...

Alpi - duro lavoro per il ritorno alla normalità : massimo impegno per la gola dei Serrai di Sottoguda - Torna l’acqua potabile a Rocca Predore : Salgono a tre i potabilizzatori della Regione Emilia-Romagna attivi per assicurare l’approvvigionamento idrico nel comune di Rocca Pietore, nell’alto Agordino, in Veneto, duramente colpito dal maltempo delle settimane passate. Posizionati all’ingresso della gola dei Serrai di Sottoguda, hanno scongiurato il rischio di evacuazione per chi vive nel centro abitato. L’ultimo è diventato operativo nelle ore scorse. Come gli ...

Oroscopo di Paolo Fox - le previsioni del 17 novembre 2018 : Acquario - Tornate responsabili : Ariete, tirate fuori gli artigli Ariete : E' arrivato il giorno giusto per tirare fuori gli artigli e dire al mondo intero che non siete d'accordo su tutto. Siete forti ora dimostratelo. Toro : ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : l’acqua potabile Torna in 2 comuni dell’Udinese : Proseguono i lavori di ripristino in seguito ai danni causati dal Maltempo in Friuli Venezia Giulia, in seguito all’ondata di pioggia e vento della scorsa settimana. E’ ritornata potabile l’acqua anche nei comuni di Verzegnis e Rigolato, in provincia di Udine. Adesso, in Carnia, la conformità riguarda complessivamente 15 comuni: Verzegnis, Rigolato, Ampezzo, Ovaro, Ravascletto, Socchieve, Sutrio, Forni Avoltri, Raveo, Amaro, ...

Maltempo : ancora disagi a Palermo - ma Torna l’acqua in aeroporto : Va avanti a tappe forzate il processo di normalizzazione dell’erogazione idrica a Palermo e in provincia, messa a dura prova dall’ultima ondata di Maltempo che ha riversato fango e detriti negli invasi che approvvigionano i comuni. Ripristinato il funzionamento parziale dell’acquedotto Jato. Dopo avere effettuato i necessari controlli di qualita’, e’ stata immediatamente ripristinata la fornitura per ...

Allerta Meteo Veneto : a Venezia Torna l’acqua alta : Veneto senza pace per l’Allerta Meteo. Anche per il territorio Veneziano il Servizio Meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto ha reso noto che dalla serata di oggi alla serata di domani sono previste precipitazioni con possibili rovesci o temporali. Questo potrà contribuire al verificarsi del fenomeno dell’acqua alta a Venezia domattina, alle 9.05, con una massima di 120cm. Il fenomeno potrebbe ...

Maltempo - inquinamento fiume Adige : Torna potabile l’acqua in 9 comuni polesani : Si può tornare a bere l’acqua e utilizzarla anche per scopi alimentari: è terminata l’emergenza legata all’inquinamento del fiume Adige per l’eccezionale ondata di Maltempo dei giorni scorsi, per i comuni serviti dalla centrale di Boara Polesine, Arquà Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana. Il Presidente di Acquevenete, Piergiorgio ...

è Tornato il maltempo quattro morti al Nord. Belluno - danni a rete idrica 'Bollite l acqua' : È ancora emergenza maltempo in tutta Italia, con nuovi peggioramenti specialmente nel Veneto e nelle regioni centrali tirreniche, e di nuovo causa vittime nel nostro Paese, dopo i 13 morti dei giorni ...

L'acqua microscopio della natura. Il codice Leicester Torna a Firenze : ... e nel contestualizzare episodi fondamentali di storia della scienza in una prospettiva del tutto contemporanea" e ricorda che "al visitatore degli Uffizi è data inoltre l'opportunità, " unica e ...

Maltempo : tregua dall’acqua alta a Venezia - Piazza San Marco Torna asciutta : tregua dell’acqua alta a Venezia, Piazza San Marco torna asciutta e viene subito invasa da turisti: tuttavia, il fenomeno dell’allagamento della città dovrebbe ripetersi nel primo pomeriggio con 110 cm: ben poco rispetto ai 156 di ieri. E’ iniziata la conta dei danni: allo storico caffe’ Florian, sotto le Procuratie Nuove, il pavimento in parquet originale del ‘700 è rimasto danneggiato. In tutta Venezia ...

Torna l'acqua alta a Venezia - previsti 115 centimetri : Prevista l'acqua alta domani a Venezia. Ne dà comunicazione il Centro Previsione e segnalazione maree del Comune che fa sapere come, se permangono le attuali condizioni atmosferiche, domani, 28 ottobre, alle 12.05 sarà prevista una punta massima di 115 centimetri.Il superamento della soglia dei 110 centimetri è previsto già dalle 10.30, mentre il rientro della marea sotto i 110 centimetri avverrà tre ore dopo. ...

Maltempo - violenta bomba d’acqua e Tornado a Capri : oltre 100mm di pioggia - situazione critica [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...