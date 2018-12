Torino-Sudtirol | ecco perchè è una partita fondamentale in chiave mercato

calcioweb.eu

: ??I 24 convocati del tecnico Walter Mazzarri per Torino-Sudtirol #SFT - TorinoFC_1906 : ??I 24 convocati del tecnico Walter Mazzarri per Torino-Sudtirol #SFT - stupronato : RT @TorinoFC_1906: MATCH DAY ?????? Avete già acquistato il vostro biglietto per vedere il #Toro? ??h. 20.45 ?? Sudtirol ??Stadio Olimpico Gra… - TorinoFC_1906 : MATCH DAY ?????? Avete già acquistato il vostro biglietto per vedere il #Toro? ??h. 20.45 ?? Sudtirol ??Stadio Olimpic… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Continua il programma valido per la Coppa Italia, un turno molto importante e che ha regalato già grande spettacolo, nella serata di ieri in campo Chievo e Cagliari con il blitz sardo. Oggi in campo altre partite importanti, su tutte quella tra, la squadra di Walter Mazzarri è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il Genoa che ha rilanciato inEuropa League la squadra di Walter Mazzarri, adesso l’obiettivo è quello di superare il turno anche in Coppa Italia. Si tratta di unamolto importante anche in, ilè intenzionato a schierare Simone Zaza dal primo minuto, si tratta di un’occasione da non fallire dal primo minuto e contro un avversario non irresistibile. Al termine di questaverranno fatte valutazioni inda entrambe lecon la possibilità di una cessione imminente ...