Torino-Südtirol Coppa Italia calcio | orario d’inizio e come vederla in tv Il programma

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Oggi, giovedì 6 dicembre, torna in scena ladiper la conclusione del quarto turno eliminatorio: le quattro squadre che non hanno giocato tra il 4 ed il 5 si sfideranno per passare agli ottavi di finale, dove troveranno due delle prime otto classificate nello scorso campionato di Serie A. Alle ore 20.45 chiuderà illa sfida, chi vince trova la Fiorentina.La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay. Di seguito ilcompleto della gara del quarto turno eliminatorio dellaGiovedì 6 dicembre ore 20.45diretta tv su RaiSport+HD diretta streaming su Rai Play