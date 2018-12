Torino-Sudtirol 2-0 | pagelle e tabellino

Coppa Italia : Edera + Soriano - Torino batte Sudtirol e vola agli ottavi : Coppa Italia, Torino vittorioso sul Sudtirol grazie alle reti di Edera e Soriano che permettono ai granata di passare agli ottavi di finale Coppa Italia, il Torino passa agli ottavi di finale della competizione dopo aver superato oggi il Sudtirol sul terreno di gioco di casa. Edera e Soriano sono andati in rete nel 2-0 utile ai granata a guadagnarsi la gara del prossimo turno contro la Fiorentina. Per il centrocampista si tratta di una ...

