Toninelli non si presenta al convegno | sostituito con un cartonato - VIDEO

Toninelli : non sono no Tav ma non accetto di sprecare soldi : 'Assolutamente no'. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, intervistato a 'Tagadà' su La7, risponde cosi' a chi chiede se si definisca 'No Tav'. 'Io', sottolinea l'esponente del Movimento ...

Toninelli non va al convegno - i sindacati "sostituiscono" il ministro con un cartonato : Il ministro delle infrastrutture era atteso al secondo giorno del congresso nazionale di Fillea Cgil in corso alla Staziona...

"Non si può consentire a chi ha fatto cadere il ponte Morandi di arricchirsi ancora con la sua ricostruzione". Toninelli su Autostrade : Per la Tav "abbiamo stabilito un percorso di condivisione con la Francia e con l'Unione europea. In ogni caso, il tempo che passerà sarà nulla rispetto ai decenni che sono trascorsi da quando si discute di quest'opera. Anche il governo francese ha fatto delle valutazioni in merito che sono durate svariati mesi e Parigi ha riconosciuto la bontà del nostro metodo di approfondimento". Lo dice Danilo Toninelli, intervistato da ...

Governo : Toninelli - non seguo Crozza che mi imita in tv... : Buonfornello (Palermo), 19 nov. (AdnKronos) - "Non seguo Crozza in tv quando fa e mie imitazioni, ma rido quando me lo dicono...". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, parlando delle imitazioni che fa del politico del M5S il comico Maurizio Crozza. Toninelli,

Toninelli in Sicilia : "Non sono accettabili strade colabrodo" : Buonfornello (Palermo), 19 nov. (AdnKronos) - "Non sono accettabili strade colabrodo in Sicilia". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli parlando dello stato delle strade nell'isola, al suo arrivo nel cantiere del viadotto Himera, sull'autostrada Palermo-Catania,

De Girolamo : 'Niente scuse - pugno di Toninelli inadeguato - coi morti non c'è vittoria' : Nunzia De Girolamo, editorialista di "Libero", ha commentato ad "Omnibus" (programma condotto da Gaia Tortora su La7) l'esultanza del ministro Toninelli dopo l'approvazione del decreto Genova. Confrontandosi con la pentastellata Lucia Azzolina, l'ex ministro delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali ha dichiarato: "Innanzitutto vorrei partire dalle scenette del Senato. Penso che ormai il Senato è diventato la cornice di scene teatrali. ...

Toninelli : Autostrade non faccia ricorsi : 11.02 "Spero che chi ha creato questa tragedia non si metta a fare ricorsi.Se li dovesse fare non avranno esito e comunque ce la faremo a costruire il ponte". Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli a Radio anch'io."Non è giusto far ricostruire il Ponte a chi lo ha fatto crollare. Autostrade metterà i soldi ma il ponte lo costruiamo noi". Pentito del pugno in aula al voto del dl Genova? "Ho gioito perché a Genova andrà 1,1 mld, ...

Decreto Genova è legge/ Ultime notizie - bufera sul pugno di Toninelli "E' un non-ministro - deve dimettersi" - IlSussidiario.net : Decreto Genova è legge: bagarre al Senato dopo i 167 SÌ con cui il Governo passa indenne la prova dell'Aula. Renzi durissimo contro Lega-M5s

Tav - incontro Toninelli-Borne. “Rinviati bandi per il tunnel”. La ministra francese : “Ma non si perdano finanziamenti Ue” : C’è l’accordo tra Italia e Francia per stoppare la pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione del tunnel di base del Tav fino al termine dell’analisi costi-benefici sulla Torino-Lione. È questo il risultato del faccia a faccia tra Danilo Toninelli e la ministra francese, Elisabeth Borne. Dopo il bilaterale a Bruxelles, Borne ha sottolineato che Parigi lascerà “che l’Italia conduca le sue valutazioni, tenendo ben ...

Tav - la ministra francese a Toninelli : "Sì all'analisi costi-benefici ma non perdiamo i fondi Ue" : Colloquio a Bruxelles, l'esponente M5s: "Una commissione di esperti internazionali valuterà le nostre analisi"

Tav - la commissione per l’analisi costi-benefici non c’è : scontro tra Pd e Toninelli : La nomina della commissione per l'analisi costi-benefici della Tav ancora non c'è, almeno ufficialmente. Ma i consulenti continuano il loro lavoro. scontro tra il deputato del Pd, Davide Gariglio, che ha reso pubblica la notizia, e il ministero delle Infrastrutture: Gariglio spiega a Fanpage.it cosa comporta l'attesa dell'ufficializzazione della nomina.Continua a leggere

Dl Genova - Toninelli : Importa risultato non urla Pd-Fi su mia assenza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse