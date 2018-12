Tim | Vodafone | Wind e 3 | le offerte di Natale

Scappatoia sul rimborso per fatturazione a 28 giorni da Tim - Vodafone e Wind Tre? Rischio ex clienti a secco : Si torna a parlare di rimborso per fatturazione a 28 giorni praticata dai principali operatori TIM, Vodafone, Wind Tre ma anche da Fastweb e altri vettori mobili virtuali per gran parte del 2017. La pratica commerciale è stata dichiarata come scorretta secondo delibera n. 269/18/CONS dell'AGCOM: quest'ultima stabiliva pure la necessità di un risarcimento ai clienti che avevano subito un aggravio della loro spesa telefonica ma proprio in merito a ...

Sky è ufficialmente entrato nel mondo della telefonia mobile - inizia la sfida a Tim e Vodafone. - Sky - : Adesso è entrata di prepotenza nel mondo del mobile , e l'idea nasce per caso, durante l'accordo con OperFiber nel marzo scorso, da che, si doveva creare un accordo per la fibra ottica per garantire ...

Promozioni Tim - Vodafone - Wind : le offerte di dicembre a partire da 9 - 99 euro al mese : Ci si avvicina al Natale ma è sempre tempo di Promozioni: i brand principali di telefonia mobile come Tim, Vodafone e Wind anche per inizio dicembre lanciano offerte da tanti giga consumabili a prezzi vantaggiosi. Tim, ad esempio, sta confermando la Limited Edition Online, promozione dedicata a chi vuole fare la portabilità o chi vuole attivare un nuovo numero. Offre 1000 minuti e 20 giga di navigazione internet in 4,5 G al prezzo di 10 euro al ...

Modem libero - è proprio così? Tim - Wind e Vodafone non sembrano convinte : Seconda la delibera AGCOM 348/18/CONS il Modem offerto dalle compagnie telefoniche nelle più disparate forme deve essere libero. Era il primo agosto del 2018 e arrivati al mese di dicembre le compagnie telefoniche non possono più imporre i propri Modem e questo non dovrà generare discriminazione nei confronti degli utenti. È proprio così che stanno le cose? Per capire quale sia la situazione attuale basta navigare tra i portali delle compagnie ...

Offerte telefonia mobile dicembre 2018 : le promo di Tim - Vodafone - Wind e Tre Italia attive ora : TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia salutano il mese di dicembre 2018 con tante super Offerte. Ecco le migliori promozioni Le migliori Offerte di telefonia mobile di dicembre 2018 Offerte telefonia mobile: ...

Vodafone e Tim fanno ricorso al TAR - non vogliono risarcire gli utenti : Vodafone e Tim non ci stanno a rimborsare gli utenti per quella che si può definire una vera e propria truffa perpetrata ai danni dei loro clienti con la fatturazione a 28 giorni. Dopo la sentenza del TAR del Lazio che impone di risarcire i clienti soggetti agli aumenti con le fatture a 28 giorni e nonostante non abbiano ricevuto alcuna multa per i loro illeciti, gli operatori fanno anche ricorso. Vodafone e Tim contro i consumatori Non vogliono ...

Tariffe migliori cellulari a Dicembre 2018. Wind - 3 Italia - Iliad - Vodafone e Tim a confronto : Le migliori offerte di Tariffe per cellulari disponibili per questo mese di Dicembre: quali sono, cosa prevedono e costi

Tim e Vodafone - offerte Natale : Supergiga 20 e RED Days le promozioni natalizie : In ottica feste di Natale, gli operatori di telefonia mobile hanno deciso di proporre alcune iniziative commerciali. Un tempo, tali offerte erano note come Christmas Card, ma oggigiorno molto è cambiato, perché c’è stata anche un’evoluzione nelle tariffe per smartphone. Le aziende puntano molto sul traffico dati, mettendo a disposizione sempre più gigabyte per navigare su internet dal proprio dispositivo. Tim e Vodafone hanno deciso di mettere ...

Offerte telefonia mobile Tim - Vodafone - Wind e Tre : le migliori promozioni di fine novembre 2018 : TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia si sfidano a colpi di Offerte, ecco le migliori del momento per cambio operatore e nuovi numeri telefonia mobile: le Offerte di fine novembre 2018 telefonia mobile: le ...

Non si arrendono Tim e Vodafone contro i rimborsi per fatturazione a 28 giorni : risarcimento in ritardo? : Incredibile ma vero: TIM e Vodafone sono di nuovo all'attacco contro i rimborsi per fatturazione a 28 giorni dovuti ai loro clienti che, nel corso del 2017 in particolar modo, hanno subito un aggravio della loro spesa telefonica mensile per mancato calcolo delle tariffe per mese solare. La scorsa settimana gli operatori già avevano ottenuto un aiuto inaspettato dal TAR del Lazio che aveva accolto i ricorsi degli operatori (anche Fastweb e Wind) ...

Offerte telefonia mobile : le promo di fine novembre di Vodafone - Tim - Wind e 3. Info - costi e scadenze : Le promozioni di fine mese di Vodafone, TIM, Wind e Tre Italia per cambio operatore e nuove attivazioni. Tutte le migliori Offerte del momento Offerte telefonia mobile di fine novembre: Vodafone, TIM, ...