Tim | la Cdp non salirà Ma apre sulla rete

Da Cdp 200 miliardi per la crescita Dai libretti volano agli inves Tim enti : Ben 110 miliardi di risorse proprie e 90 miliardi da investitori privati e istituzioni consentiranno di far tornare a far crescere il Pil italiano senza mettere a rischio il risparmio postale Segui su affaritaliani.it

Governo in pressing sulle partecipate - alla Cdp la regia degli inves Tim enti : Già a settembre il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha chiesto a Palermo di aggregare i dati delle aziende controllate , Snam, Terna, Italgas, Fincantieri, Ansaldo Energia, per avere un'idea ...

La Cdp in campo con il governo InvesTimenti per 35 mld in 5 anni : Il governo gioca la carta Cassa Depositi e Prestiti per fermare il fuoco di sbarramento sul Def e sulla Legge di Bilancio. Dopo le critiche di BankItalia e dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha riunito a Palazzo Chigi le aziende di Stato... Segui su affaritaliani.it