' The Outsider' di Stephen King diventerà una Serie Tv nel 2019

(Di giovedì 6 dicembre 2018) HBO non si ferma più. Dopo aver dominato gli spazi televisivi condel calibro de "Il Trono di Spade" e "Westworld", ora si è assicurata anche i diritti per portare sul piccolo schermo l'adattamento dell'ultimo romanzo di, "The".Jason Bateman dirigerà i primi episodi dellatratta dall'opera diIn questi ultimi giorni stanno iniziando anche ad emergere i primi nomi che faranno parte del progetto "The". Innanzitutto, sarà l'attore e regista Jason Bateman ad avere l'onore di aprire le danze, dirigendo i primi due episodi dellatelevisiva. Inoltre, per non farsi mancare nulla, l'artista statunitense potrebbe anche apparire in alcune puntate come guest star. La produzione porterà certamente la sua firma, poiché verrà gestita dalla Aggregate Films, di cui Bateman è proprietario.Ben Mendelsohn, invece, sarà il protagonista ...