Tevez - Libertadores non a Baires è follia : ANSA, - ROMA, 6 DIC - "E' bizzarro giocare la Libertadores a Madrid": Carlos Tevez , attaccante del Boca, è sconcertato dalla decisione della Conmebol di spostare in Spagna la finale di ritorno della ...

Copa Libertadores - Tevez è una furia : “date la coppa al River” : Copa Libertadores , Carlos Tevez ha inveito contro la Conmenbol dopo quanto accaduto nella concitata serata di ieri a Buenos Aires Copa Libertadores , Carlos Tevez è un fiume in piena dopo quanto accaduto ieri. Si sarebbe dovuta giocare la finale di ritorno tra River e Boca, ma un assalto al pullman degli ospiti ed una guerriglia urbana a Buenos Aires hanno costretto le autorità ad ordinare il rinvio della gara. Come detto, Tevez ha inveito ...

Copa Libertadores – Le amare parole di Tevez dopo i tafferugli : “ci stanno obbligando a giocare” : Caos alla finale di ritorno della Copa Libertadores , dopo l’attacco al bus del Boca si rischia di non giocare: le amare parole di Carlos Tevez dopo gli attacchi al bus del Boca Junior, prima della finale di ritorno della Copa Libertadores , si è scatenato il caos allo stadio Monumental di Buenos Aires. Alcuni calciatori sono rimasti feriti a causa delle pietre scagliate dai tifosi e per questo la partita è stata più volte rimandata. I ...

Coppa Libertadores LIVE - clamorose dichiarazioni di Tevez : “Ci stanno costringendo a giocare” [FOTO e VIDEO] : AGGIORNAMENTO 22.30 – clamorose dichiarazioni di Tevez: “Abbiamo tre compagni di squadra che non stanno bene. Noi non vogliamo giocare, ma ci stanno costringendo a farlo”. AGGIORNAMENTO 22.15 – Il River è disposto ad accettare qualunque decisione si prenda, mentre il Boca conferma di non voler giocare. Di seguito il video che mostra i problemi respiratori dei calciatori gialloblu. Che schifo. La partita più attesa ...