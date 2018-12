Tesla Model 3 | comunicati i prezzi ufficiali per l’Italia FOTO

Tesla cresce anche da noi. Arriva in Europa la Model 3 : E tra gennaio e settembre Tesla ha annunciato di aver consegnato 126.000 auto nel mondo, 53.000 solo nel terzo trimestre. A fine 2018 l'obiettivo è Arrivare a 180.000 unità contro le 100.000 dell'...

Tesla Model 3 : in Italia da febbraio 2019 a partire da €59.600 : Tesla Model 3, il Modello più recente di auto elettrica prodotta dalla Tesla Motors, è probabilmente uno dei Modelli più importanti realizzati dall’azienda californiana. Si tratta della versione pensata per approdare sul mercato con una variante dal prezzo accessibile con l’obiettivo di rendere ancora più semplice per i consumatori il passaggio all’elettrico. Ma al tempo stesso è stata la vettura che forse più di ogni altra ha ...

Tesla Model 3 - La Dual Motor in Italia con prezzi da 59.600 euro : La Tesla ha annunciato i listini Italiani della nuova Model 3. L'elettrica, in versione Dual Motor a trazione integrale con batteria Long Range, sarà proposta con un prezzo di partenza di 59.600 euro: in questa configurazione la berlina è accreditata di un'autonomia massima, misurata secondo il ciclo WLTP, di 544 km. Nei mesi successivi all'introduzione sul mercato europeo, la Casa di Elon Musk potrebbe ampliare la gamma con nuove e più ...

Tesla - Musk : 'Quest'anno l'azienda ha rischiato di morire. Problemi produttivi per Model 3 molto difficile risolverli' : NEW YORK - 'Tesla quest'anno ha rischiato di chiudere i battenti, a causa delle difficoltà produttive dell'auto elettrica Model 3 durante la primavera e l'estate'. Lo...

Tesla Model S 100D : la Regina delle auto elettriche guida da sola e vanta prestazioni da supercar [TEST DRIVE] : La Tesla Model S offre prestazioni superlative e permette di viaggiare in maniera sicura e confortevole anche se bisogna tenere d’occhio autonomia e posizione dei punti di ricarica Quando fece il suo debutto nel 2012, la Tesla Model S cambiò per sempre il modo di concepire le automobili elettriche, fino a quel giorno considerate noiose, lente e soprattutto caratterizzate da una scarsa autonomia d’esercizio. L’arrivo sul mercato della Model ...

Tesla Model 3 : Regina delle derapate con l’opzione Track Mode [VIDEO] : La Casa californiana introduce sulla Model 3 Performance l’opzione Track Mode per offrire tanto divertimento in pista Se pensate ancora che le vetture elettriche siano noiose non avete ancora conosciuto la nuova Tesla Mode 3, recentemente equipaggiata con un inedito aggiornamento capace di trasformare questa vettura ecosostenibile in un giocattolo molto divertente. Grazie all’introduzione della funzione “Track Mode”, riservata alla ...

Tesla corre ai ripari in Cina : taglia prezzi Model X e Model S : ... guidato da Elon Musk, ha cosí comunicato che taglierà i prezzi dei due Modelli tra il 12-26% per rendere le auto più 'economiche' nel mercato automobilistico più importante del mondo, dove le ...

Tesla - La Model 3 arriverà anche a Padova : Dopo il debutto assoluto al Tesla store di Milano, la Model 3 sarà esposta anche in altre città italiane, la prima delle quali sarà Padova. La Casa californiana ha annunciato le prime date del tour che nei mesi di novembre e dicembre permetterà a clienti, curiosi e appassionati di toccare con mano la nuova compatta a zero emissioni.anche a CityLife e a Padova. La Model 3 rimarrà esposta fino a martedì 27 novembre all'interno dello store milanese ...

Tesla Model 3 - Aperti gli ordini anche in Cina : Dopo l'arrivo dei primi esemplari in Italia, la Tesla Model 3 è pronta a sbarcare anche in Cina. La Casa di Elon Musk ha infatti aperto le prenotazioni per la berlina anche ai clienti del primo mercato al mondo per le elettriche. I primi Modelli della compatta saranno prodotti negli Stati Uniti e poi inviati nel Paese asiatico: in futuro, tuttavia, le Model 3 e Model Y saranno costruite localmente nella Gigafactory di Shanghai, per la quale la ...

Tesla Model 3 - Le foto e i dettagli dell'esemplare di Milano : La Tesla ha esposto nello store ufficiale di Milano il primo esemplare italiano della Model 3. La berlina elettrica arrivata in piazza Gae Aulenti è una trazione posteriore con batteria Long Range, ma è ancora dotata del connettore di ricarica statunitense: la Casa ha tuttavia confermato che i Modelli destinati ai clienti europei saranno dotati della presa CCS Combo 2. L'esemplare è di colore Red Multi-Coat e monta cerchi da 19", entrambi ...

Tesla presenta Model 3 in anteprima italiana a Milano : Milano, , askanews, - anteprima italiana a Milano per la Model 3 di Tesla nello store del marchio in Piazza Gae Aulenti. Dopo il debutto europeo al Salone dell'Auto di Parigi, sarà possibile salire a ...

