Terremoto L’Aquila | riconsegnata la Chiesa di Santa Maria del Suffragio

Terremoto GRECIA - ANCHE L’ITALIA TREMA/ Ultime notizie - l’esperto “30 volte superiore a L’Aquila” : TERREMOTO GRECIA M 6.8: avvertito ANCHE in Sicilia. Ultime notizie “Al Sud Italia stare lontani dalle coste”. Diramata allerta tsnumi in territorio ellenico: allerta arancione al sud(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:00:00 GMT)

Terremoto M. 6.8 a Zante e allarme tsunami nel mar Jonio - Paolo Messina del CNR a MeteoWeb : “magnitudo elevatissima - 20-25 volte superiore a L’Aquila” : “Fortunatamente stavolta non ci sono state vittime e l’allarme tsunami non ha avuto conseguenze, ma possiamo considerare il Terremoto di questa notte in Grecia, con epicentro a Zante, un campanello d’allarme da non sottovalutare per il rischio dell’Italia“. Così Paolo Messina, Direttore dell’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del CNR, fornisce ai microfoni di MeteoWeb una chiave di lettura molto ...